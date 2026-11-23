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Muž plánoval vraždu družky aj vlastného otca, polícia ho zadržala včas
Za nebezpečné vyhrážanie sa svojej družke bol muž v minulosti odsúdený.
Autor TASR
Trnava/Banská Bystrica 23. novembra (TASR) - Päťdesiatdvaročný muž mal podľa zistení polície pripravovať vraždu svojej družky a vlastného otca. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) vzal muža do väzby. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania si mal zabezpečovať vykonanie vraždy svojej družky a vlastného otca prostredníctvom ďalších dvoch mužov. Policajti trnavského krajského riaditeľstva prípad odhalili a podozrivého zadržali skôr, ako mohol svoj plán uskutočniť,“ priblížila polícia.
Za nebezpečné vyhrážanie sa svojej družke bol muž v minulosti odsúdený. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie k jednotlivým úkonom trestného konania,“ dodala polícia.
„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania si mal zabezpečovať vykonanie vraždy svojej družky a vlastného otca prostredníctvom ďalších dvoch mužov. Policajti trnavského krajského riaditeľstva prípad odhalili a podozrivého zadržali skôr, ako mohol svoj plán uskutočniť,“ priblížila polícia.
Za nebezpečné vyhrážanie sa svojej družke bol muž v minulosti odsúdený. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie k jednotlivým úkonom trestného konania,“ dodala polícia.