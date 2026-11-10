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Muža po vyčíňaní v potravinách v bratislavskej Dúbravke zadržali
Spôsobená škoda je predmetom ďalšieho dokazovania.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Muž v pondelok (9. 11.) v poobedných hodinách za použitia hrubej sily a kopov spôsobil škodu v potravinách na ulici Mikuláša Schneidera-Trnavského v bratislavskej Dúbravke. Mal prevrátiť regály, poškodiť chladiace zariadenia a následne aj tovar v regáloch. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Spôsobená škoda je predmetom ďalšieho dokazovania. Prípadom sa zoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV. „Páchateľ bol krátko po čine zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie s cieľom vykonania ďalších potrebných úkonov. Páchateľ sa momentálne nachádza v cele policajného zaistenia,“ priblížila polícia.
Spôsobená škoda je predmetom ďalšieho dokazovania. Prípadom sa zoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV. „Páchateľ bol krátko po čine zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie s cieľom vykonania ďalších potrebných úkonov. Páchateľ sa momentálne nachádza v cele policajného zaistenia,“ priblížila polícia.