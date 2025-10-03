< sekcia Regióny
Muža podozrivého z lúpeže v Michalovciach vypátrali do troch hodín
Polícia obvinila 29-ročného muža zo zločinu lúpeže po útoku na 82-ročnú ženu v priestoroch domova dôchodcov v Michalovciach.
Autor TASR
Michalovce 3. októbra (TASR) - Polícia obvinila 29-ročného muža zo zločinu lúpeže po útoku na 82-ročnú ženu v priestoroch domova dôchodcov v Michalovciach. K incidentu došlo v stredu (1. 10.) popoludní. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, muž pristúpil k žene a pokúsil sa jej vytrhnúť kabelku.
Žena sa bránila, k odcudzeniu kabelky nedošlo a neutrpela žiadne zranenia. Podozrivý z miesta ušiel. Polícia ho vypátrala do troch hodín. „Stopa získaná vynikajúcou a intenzívnou prácou michalovských kriminalistov v spolupráci s policajtmi Mestskej polície Michalovce priniesla svoje ovocie,“ uviedla hovorkyňa.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach ho následne obvinil zo zločinu lúpeže a spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
