< sekcia Regióny
TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Muž po páde z bytovky zomrel
Okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje pád muža z bytového domu na Pribinovej ulici v Bratislave. Muža neznámej totožnosti sa napriek snahe privolaných záchranárov nepodarilo zachrániť. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Dnes sme v čase 6.47 h na linke 158 prijali oznam o páde muža neznámej totožnosti z doposiaľ nezisteného poschodia bytového domu na Pribinovej ulici,“ uviedla hovorkyňa.
Na miesto vyslali policajné hliadky aj zdravotných záchranárov. Okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.
„Dnes sme v čase 6.47 h na linke 158 prijali oznam o páde muža neznámej totožnosti z doposiaľ nezisteného poschodia bytového domu na Pribinovej ulici,“ uviedla hovorkyňa.
Na miesto vyslali policajné hliadky aj zdravotných záchranárov. Okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.