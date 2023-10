Muža v obci Pleš zavalil traktor, utrpel vážne zranenia

Pleš 5. októbra (TASR) - Leteckí záchranári z Banskej Bystrice pomáhali vo štvrtok popoludní 52-ročnému mužovi, ktorého v obci Pleš v okrese Lučenec zavalil traktor. Pri nešťastí utrpel vážne zranenia a letecky bol transportovaný do banskobystrickej nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.



"Po neodkladnom vzlete smerovala posádka k miestu určenia. Pacient sa už nachádzal v starostlivosti pozemných záchranárov. Posádka leteckých záchranárov si ho následne prevzala do svojej starostlivosti," priblížila Hopjaková.



Muž podľa leteckých záchranárov pri udalosti utrpel vážne zranenia viacerých častí tela, pomoc si však dokázal zavolať sám. Lekárka mu na mieste udalosti doplnila liečbu a po preložení na palubu bol pacient pri vedomí letecky prevezený do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.