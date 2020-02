ZABIL OTCA: Šialenec bodal kuchynským nožom

Kráľovský Chlmec 6. februára (TASR) - Zo zločinu zabitia obvinila polícia 38-ročného muža z Kráľovského Chlmca. Podľa vyšetrovania muž ešte 17. januára po predchádzajúcom slovnom konflikte bodol svojho 59-ročného otca do brucha kuchynským nožom. Ten neskôr v nemocnici podľahol zraneniam. Informovala o tom vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Do nemocnice pritom zraneného priviezli s poranením, ktoré mal utrpieť pri páde na sklo. Polícia začiatkom februára však prijala oznámenie o jeho úmrtí s tým, že na základe výsledku pitvy mal v skutočnosti bodnorezné poranenie.



"Keďže podľa týchto výsledkov pitvy nebolo možné vylúčiť cudzie zavinenie, trebišovskí kriminalisti okamžite začali dôkladné preverovanie celého prípadu. Zistili, že po predchádzajúcom slovnom konflikte svojho 59-ročného otca do oblasti brucha bodol kuchynským nožom jeho 38-ročný syn Gabriel. Hoci k tomuto skutku došlo v Kráľovskom Chlmci vo večerných hodinách ešte 17. januára tohto roku, syn otcovi privolal pomoc až o tri dni neskôr," uviedla Ivanová.



Muži zákona okamžite obmedzili Gabriela na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Muž policajtom dobrovoľne vydal aj kuchynský nôž, ktorý bol zaistený a zaslaný na kriminalisticko-expertízne skúmanie.



Po zhromaždení a vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov vyšetrovateľ obvinil muža a zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. "V prípade dokázania viny mu za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na deväť až 12 rokov," dodala Ivanová.