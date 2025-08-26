Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. august 2025Meniny má Samuel
< sekcia Regióny

TÝRAL PSA: Muža z obce Ihľany uznal súd vinným

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Muž dlhodobo držal psa plemena slovenský čuvač uviazaného masívnou oceľovou reťazou, ktorú mu pripevnil okolo krku tak, že zvieraťu spôsoboval bolesť a utrpenie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ihľany/Poprad 26. augusta (TASR) - Sudca Okresného súdu Poprad uznal za vinného a odsúdil 41-ročného muža z obce Ihľany v okrese Kežmarok za prečin týrania zvierat. Odsúdenému uložil trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek. Prípad týrania je ešte z minulého roka.

Muž dlhodobo držal psa plemena slovenský čuvač uviazaného masívnou oceľovou reťazou, ktorú mu pripevnil okolo krku tak, že zvieraťu spôsoboval bolesť a utrpenie. Reťaz psovi postupne spôsobila hlboké tržné rany a poškodenie svalstva. Následne sa ho pokúsil zbaviť tým, že ho odviezol na odstavnú plochu pri obci Bušovce a ponechal tam bez jedla a vody,“ priblížil hovorca.

Vlani v marci psa našla hliadka obvodného oddelenia PZ Spišská Belá, ktorá zabezpečila jeho okamžité prevezenie na veterinárnu kliniku. Vďaka profesionálnej práci policajtov z enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ sa podarilo páchateľa vypátrať a usvedčiť, a to aj napriek tomu, že pes nebol označený čipom.

Polícia pripomína, že akýkoľvek bezdôvodný zásah vedúci k zraneniu, usmrteniu alebo zbaveniu sa zvieraťa je protiprávny a v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti. „Takéto konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin týrania zvierat,“ uzavrel Hájek.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb