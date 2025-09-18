Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
Muža z okresu Galanta obvinili z držania detskej pornografie

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Autor TASR
Galanta 18. septembra (TASR) - Polícia v utorok (16. 9.) zadržala a následne obvinila 52-ročného muža z okresu Galanta zo sexuálneho zneužívania a z držania detskej pornografie. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Počas domovej prehliadky zaistila polícia viacero mobilných telefónov, počítač a ďalšiu elektroniku. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol obvinenie zo spáchania trestných činov sexuálneho zneužívania, výroby detskej pornografie a prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení,“ priblížila polícia.

„Vzhľadom na závažnosť skutkov a citlivosť prípadu, pretože poškodenými sú aj maloletá a mladistvá osoba, bližšie informácie nie je možné poskytnúť,“ doplnila polícia s tým, že vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby, ktorý spolu so spisom predložil prokurátorovi.

.

