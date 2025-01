Múzeá a galérie Prešovského kraja navštívilo minulý rok 440.000 ľudí

Prešov 22. januára (TASR) - Za kultúrou do múzeí a galérií Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prišlo v minulom roku 440.000 ľudí, z toho skoro 400.000 zavítalo len do múzeí. Najviac návštevníkov, až 205.000, zaznamenali opäť v Ľubovnianskom múzeu - hrade v Starej Ľubovni. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, verejnosť prilákala aj nová hradná expozícia s názvom Zo snov hradného pána, pána kastelána a aj výnimočná výstava obrazov kompletného portfólia Kráľovnej Ntombi, ktorá vznikla v spolupráci s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.



"Diela svetoznámeho umelca so slovenskými koreňmi mohli vidieť záujemcovia o umenie aj za našimi hranicami, a to napríklad na výstave v Nemecku či Poľsku, kde si ich pozrelo viac ako 9000 ľudí," povedala Jeleňová s tým, že pre komplexnú rekonštrukciu, ktorá sa začala už v roku 2023, je múzeum v Medzilaborciach verejnosti neprístupné.



Múzeum v Kežmarku už druhý rok po sebe prekročilo návštevnosť 50.000 ľudí. Prispela k tomu i každoročne divácky mimoriadne úspešná ponuka divadelných predstavení, ktoré sa odohrávali práve v priestoroch hradu.



Stúpajúcou návštevnosťou sa môže pochváliť Šarišské múzeum v Bardejove. V roku 2024 navštívilo jeho expozície v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch viac ako 43.000 ľudí. Aj Vihorlatské múzeum v Humennom zaznamenalo vzrast návštevnosti. Jeho expozície v renesančnom kaštieli a skanzene videlo vyše 33.000 návštevníkov.



Podtatranské múzeum v Poprade zaznamenalo znova vyše 20.000 návštevníkov, z čoho takmer polovicu tvorili záujemcovia o unikátnu expozíciu Knieža z Popradu a jeho hrobka.



"Viaceré objekty Krajského múzea v Prešove prechádzali vlani rozsiahlymi rekonštrukciami, aj napriek tomu múzeum privítalo na svojich podujatiach a výstavách viac ako 42.000 návštevníkov. Takmer pol roka bol pre rekonštrukciu uzavretý Rákociho palác a celý uplynulý rok bol okrem expozície v podzemných priestoroch kaštieľa a archeoparku neprístupný i kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou. Turisti však mohli zavítať do kaštieľa v Stropkove či prezrieť si expozíciu v Sabinove," doplnila Jeleňová.



Galérie PSK navštívilo v roku 2024 vyše 35.000 záujemcov o výtvarné umenie. Svoju návštevnosť si oproti roku 2023 udržali aj napriek uzatvoreniu dvoch pobočiek Tatranskej galérie v Starom Smokovci a Spišskej Starej Vsi.



O vyše 3000 viac návštevníkov zaznamenala Krajská galéria v Prešove, ktorej výstavy videlo takmer 20.700 ľudí. Viac ako 14.000 návštevníkov prejavilo vlani záujem o návštevu Tatranskej galérie v Poprade.