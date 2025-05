Múzeá a galérie Prešovského kraja sa otvoria aj v sobotu v noci

Prešov 16. mája (TASR) - Múzeá a galérie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zostanú v sobotu (17. 5.) otvorené až do podvečerných či neskorých večerných hodín. Aj tento rok sa zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Návštevníkom ponúknu bohatý program. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Nevšedný zážitok môžu mať podľa jej slov návštevníci Kežmarského hradu, kde je o 18.00 h plánovaná prednáška s Marcelom Maniakom k 80. výročiu oslobodenia Kežmarku. Od 20.00 h sú na programe tri prehliadky hradu s historikom.



Návštevníci hradu Ľubovňa sa budú môcť prejsť v gotickom podzemí, kde zažijú aj dramatickú interpretáciu historických príbehov. Prehliadky sa uskutočnia v štyroch vstupoch každých 15 minút od 21.00 h do 21.45 h. Program vyvrcholí o 22.00 h ohňovou šou na nádvorí hradu.



Podtatranské múzeum v Poprade si pre svojich návštevníkov v čase od 15.00 h do 19.00 h pripravilo vystúpenie folklórnej skupiny Skadzi stadzi, ale aj prednášky a ukážky prác tradičných remeselníkov. Každú celú hodinu budú môcť zažiť prehliadku expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka. Na programe je aj premiéra dokumentárneho filmu Paľa Kráľa Moje medvede.



Krajské múzeum v Prešove vo svojich priestoroch na Hlavnej ulici v Prešove poteší už od 15.00 h najmä deti, a to hravými aktivitami, maľovaním na tvár, tvorbou časovej schránky či koncertom a prezentáciou prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy M. Kobeláka. O 17.00 h a o 19.00 h sú pripravené komentované prehliadky.



Kaštieľ v Stropkove ponúkne svojim návštevníkom komentované prehliadky o 15.00 h, 17.00 h a o 19.00 h. Okrem toho chystá tvorivé dielne, vernisáž výstavy sv. Florián, ukážky práce hasičov a hasičskej techniky a detský vláčik Slovenského Červeného kríža. Návštevníci kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach nad Topľou sa môžu od 15.00 h tešiť na prezentáciu pecí v archeoparku, ukážky remesiel, streľbu z luku či tvorbu šperkov.



O práci reštaurátorov, ktorí zreštaurovali dve vzácne historické truhlice Šarišského múzea v Bardejove, sa dozvedia viac návštevníci v bardejovskej Historickej radnici v sobotu o 20.30 h.



Ukážky tradičných remesiel regionálnych remeselníkov môžu zažiť návštevníci Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzenu) Vihorlatského múzea v Humennom v nedeľu (18. 5.) o 14.00 h a 18.00 h. V Chráme sv. archanjela Michala z Novej Sedlice bude o 15.00 h večerňa spojená s posvätením zvona. O 16.30 h je plánované predstavenie divadla Portál. Nebudú chýbať ani prehliadky expozície či vystúpenie folklórnej skupiny Stužica zo Sniny.



Do Krajskej galérie v Prešove môžu návštevníci zavítať od 16.00 do 22.00 h. Pripravené sú pre nich komentované prehliadky aktuálnych výstav, workshopy na tému ilustrácie a komiksy s Radom Repickým či Ako čítať vizuálne umenie s Evou Čarnokou.



Tatranská galéria v Poprade privíta vo svojich priestoroch širokú verejnosť od 13.00 h do 19.00 h. Návštevníci sa môžu tešiť na edukatívnu výstavu o kaligrafii a zároveň si vyskúšať toto umenie aj počas tvorivých dielní.