Múzeá a galérie v Prešovskom kraji navštívilo vlani vyše 460.000 ľudí

Prešov 19. januára (TASR) - Viac ako 460.000 ľudí navštívilo vlani múzeá a galérie Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Z toho viac ako 425.000 turistov prišlo do múzeí, zvyšných takmer 35.000 zavítalo do galérií. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Ako povedala, turistov najviac lákal, tak ako aj po minulé roky, Ľubovniansky hrad. Vlani to boli najmä podujatia s témou 100. výročia kráľovskej ružbašskej svadby, ktoré pritiahli do Ľubovnianskeho múzea - hradu v Starej Ľubovni viac ako 200.000 ľudí.



Návštevnícky atraktívne boli podľa Lehotskej aj ďalšie múzeá kraja. Do Podtatranského múzea v Poprade, kde bola v minulom roku sprístupnená nová celoeurópsky významná expozícia Knieža z Popradu a jeho hrobka, prišlo viac ako 21.000 návštevníkov.



"Aj Múzeum v Kežmarku zvýšilo návštevnosť a prekročilo hranicu 50.000 návštevníkov, a to najmä vďaka výnimočnému letnému programu, ktorý pozostával z viacerých divadelných vystúpení, koncertov a filmových večerov v priestoroch hradu," povedala Lehotská.



Ako pokračovala, mimoriadnym lákadlom na zahraničných výstavách je Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré je od apríla minulého roka v rekonštrukcii. So svojimi hodnotnými zbierkami zaujal doma i v zahraničí takmer 32.000 návštevníkov.



Šarišské múzeum v Bardejove je obľúbené aj vďaka expozícii ľudovej architektúry a bývania v Bardejovských Kúpeľoch. Celkovo tu zavítalo viac ako 39.000 záujemcov.



"Skoro o 10.000 viac návštevníkov, takmer 49.000, prišlo v roku 2023 do Krajského múzea v Prešove a jeho troch organizačných zložiek - Rákociho palác v Prešove, Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou a Kaštieľ Stropkov a tiež expozície v Sabinove. Takmer 31.000 ľudí zas zaujal kaštieľ Vihorlatského múzea v Humennom a jeho priľahlý skanzen," doplnila Lehotská.



Záujem vzbudzovalo aj výtvarné umenie a ďalšie tvorivé počiny v galériách. Do Krajskej galérie v Prešove si ich prišlo pozrieť viac ako 17.000 návštevníkov, do Tatranskej galérie v Poprade takmer 17.500 ľudí. Pozornosť pútali najmä podujatia a výstavy medzinárodného projektu Art & Holocaust realizované v spolupráci s nórskymi inštitúciami.