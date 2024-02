Múzeá a galérie Prešovského kraja ponúknu tradičný program i novinky

Prešov 3. februára (TASR) - Výstavy a podujatia rôzneho charakteru čakajú tento rok na návštevníkov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Pôjde o overené klasiky, ale i viaceré novinky. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.



"Už v najbližších týždňoch by malo Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni uviesť do života publikáciu Etnografické zápisníky Jána Lazoríka. Tance a hry. Otvorenie letnej turistickej sezóny múzeum plánuje na prelome apríla a mája. Počas leta budú môcť návštevníci zažiť napríklad hradné divadlo s pesničkami, hradné slávnosti či koncert Kandráčovcov. V novembri je zas naplánovaná medzinárodná odborná konferencia o hradoch a hradných panstvách," uviedla Lehotská.



Aj Múzeum v Kežmarku chce otvoriť letnú turistickú sezónu na prelome apríla a mája. Predtým však ešte plánuje na Veľký piatok Krížovú cestu. V júni sa zapojí do Európskych dní archeológie a Festivalu študentského remesla. Počas leta zas uvedie tradičné večerné divadelné predstavenie Krvavé dejiny a bohatý kultúrny program v rámci Stredovekého dňa na Kežmarskom hrade.



Sobotu s kniežaťom a Letnú čitáreň budú môcť počas leta zažiť návštevníci Podtatranského múzea v Poprade. V máji to bude podujatie Päť zmyslov v záhrade v rámci víkendu otvorených parkov a záhrad. V septembri sa na Dňoch histórie a tradícií predstavia šermiari i dobová kapela.



"Šarišské múzeum v Bardejove ponúka širokej verejnosti až do polovice marca komentované prehliadky výstavy zostavenej z najvýznamnejších zbierkových predmetov múzea. Letnú turistickú sezónu otvorí v máji v skanzene v Bardejovských kúpeľoch ukážkami tvorby keramiky. V lete zas usporiada Remeselný jarmok a Prehliadku rusínskych a šarišských piesní a tancov," doplnila Lehotská.



Expozícia ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom oslávi 40. výročie svojho sprístupnenia. V archeoparku v Hanušovciach nad Topľou sa uskutočnia Prázdniny v praveku. V Krajskom múzeu v Prešove sa chystá už pravidelné Leto s Rákocim pre prázdninujúce deti.



Pre rekonštrukciu naďalej zostáva zatvorené aj Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. V príprave sú zahraničné aj domáce výstavy.



Krajská galéria v Prešove pripravuje na tento rok viaceré výstavy súčasného umenia z vlastnej dielne, ako aj výstavu barokového maliara Jacoba Bogdaniho, pôvodom z Prešova.



Výstavu Šrobárova zbierka sprístupní Tatranská galéria v Poprade už počas letnej sezóny. Okrem toho chystá denný letný tábor pre deti a pokračovať chce rôznymi podujatiami.