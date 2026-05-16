< sekcia Regióny
Múzeá a galérie v Prešove ponúknu počas Noci múzeí bohatý program
Krajské múzeum v Prešove v sobotu od 15.00 h do 20.00 h sprístupní všetky tri svoje pobočky.
Autor TASR
Prešov 16. mája (TASR) - Múzeá a galérie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) si v sobotu a 23. mája v rámci 22. ročníka Noci múzeí a galérií pripravili atraktívny program zameraný na umenie, históriu, zážitky, ale tiež na záhady, šport a tvorivé dielne. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Krajské múzeum v Prešove v sobotu od 15.00 h do 20.00 h sprístupní všetky tri svoje pobočky. V prešovskom sídle múzea na Hlavnej ulici čakajú návštevníkov vystúpenia žiakov ZUŠ Miroslava Kobeláka, tvorivé aktivity a aktuálne výstavy s komentovanými prehliadkami. Pobočka v Kaštieli Stropkov ponúkne prehliadku výstavy k 100. výročiu založenia Slovenskej ligy v Stropkove o slovenskom vysťahovalectve, pričom atmosféru tu dotvorí aj vystúpenie miestnej ZUŠ. Zážitkový program pripravil tiež Archeopark v Hanušovciach nad Topľou, kde ožijú tradičné remeslá ako tkanie, drôtovanie, hrnčiarstvo či lukostreľba a podujatie vyvrcholí podvečer dobrodružným hľadaním pokladu.
Návštevníci Múzea v Kežmarku sa v sobotu môžu tešiť na podujatie Opité dejiny Kežmarku, ktoré predstaví najzaujímavejšie výsledky archeologického výskumu na Kostolnom námestí z roku 2025, ako aj stručné dejiny výroby alkoholu v nadväznosti na nález pece na výrobu sladu.
Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupnilo pre návštevníkov novú výstavu Humenské panstvo (1317 - 1684) očami archeológie, ktorú si môžu pozrieť do 17. júla.
Šarišské múzeum v Bardejove pozýva v sobotu (23. 5.) podvečer rodiny s deťmi a všetkých milovníkov prírody na večerný program s interaktívnou, odborne komentovanou prehliadkou stálej prírodovednej expozície Od slnečných lúčov po tichú noc: Zahalené v perí.
Noc múzeí a galérií bude v Podtatranskom múzeu v Poprade patriť športu, s podtitulom Žijeme športom - trénujeme telo i ducha. Na návštevníkov v sobotu (23. 5.) čakajú komentované prehliadky aktuálnej výstavy 120 rokov organizovaného športu v Poprade či prehliadky expozícií Knieža z Popradu a jeho hrobka a Poprad a okolie v zrkadle vekov.
Na turistov 23. mája v Ľubovnianskom múzeu - hrade Ľubovňa čaká večerný zážitok s názvom Útek z hradnej veže. Tematické nočné prehliadky odhalia tajuplné priestory hradu. Program vyvrcholí dve hodiny pred polnocou veľkolepou ohňovou šou v podaní šermiarov Páni Spiša.
Individuálne aj komentované prehliadky výstav, bazár katalógov, divadelné predstavenie žiakov súkromnej ZUŠ Elba, workshopy pre deti a dospelých, ale aj vernisáž výstavy Peter Cábocky - Frisky ponúkne Krajská galéria v Prešove, ktorá bude počas európskeho podujatia pre návštevníkov otvorená až do 22.00 h. Budúcu sobotu zaradila do programu aj exkurziu do reštaurátorského ateliéru Andreja Liščinského, večerný Art talk s Mariánom Strakom na tému Environmentálna grafika a koncert Jazz band DAMA.
Na návštevníkov Tatranskej galérie v Poprade 23. mája čakajú individuálne prehliadky výstav, komentovaná prehliadka výstavy Materia Prima s autorom Igorom Faškom a tiež bazár galerijných katalógov i tvorivé dielne zamerané na výrobu záložiek do kníh a papierových kvetov. Najmenších poteší detský kútik, starších otvorenie kreatívneho ateliéru s lektorkou Luciou Horákovou a hudobných nadšencov komorný klavírny koncert Silencia.
Krajské múzeum v Prešove v sobotu od 15.00 h do 20.00 h sprístupní všetky tri svoje pobočky. V prešovskom sídle múzea na Hlavnej ulici čakajú návštevníkov vystúpenia žiakov ZUŠ Miroslava Kobeláka, tvorivé aktivity a aktuálne výstavy s komentovanými prehliadkami. Pobočka v Kaštieli Stropkov ponúkne prehliadku výstavy k 100. výročiu založenia Slovenskej ligy v Stropkove o slovenskom vysťahovalectve, pričom atmosféru tu dotvorí aj vystúpenie miestnej ZUŠ. Zážitkový program pripravil tiež Archeopark v Hanušovciach nad Topľou, kde ožijú tradičné remeslá ako tkanie, drôtovanie, hrnčiarstvo či lukostreľba a podujatie vyvrcholí podvečer dobrodružným hľadaním pokladu.
Návštevníci Múzea v Kežmarku sa v sobotu môžu tešiť na podujatie Opité dejiny Kežmarku, ktoré predstaví najzaujímavejšie výsledky archeologického výskumu na Kostolnom námestí z roku 2025, ako aj stručné dejiny výroby alkoholu v nadväznosti na nález pece na výrobu sladu.
Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupnilo pre návštevníkov novú výstavu Humenské panstvo (1317 - 1684) očami archeológie, ktorú si môžu pozrieť do 17. júla.
Šarišské múzeum v Bardejove pozýva v sobotu (23. 5.) podvečer rodiny s deťmi a všetkých milovníkov prírody na večerný program s interaktívnou, odborne komentovanou prehliadkou stálej prírodovednej expozície Od slnečných lúčov po tichú noc: Zahalené v perí.
Noc múzeí a galérií bude v Podtatranskom múzeu v Poprade patriť športu, s podtitulom Žijeme športom - trénujeme telo i ducha. Na návštevníkov v sobotu (23. 5.) čakajú komentované prehliadky aktuálnej výstavy 120 rokov organizovaného športu v Poprade či prehliadky expozícií Knieža z Popradu a jeho hrobka a Poprad a okolie v zrkadle vekov.
Na turistov 23. mája v Ľubovnianskom múzeu - hrade Ľubovňa čaká večerný zážitok s názvom Útek z hradnej veže. Tematické nočné prehliadky odhalia tajuplné priestory hradu. Program vyvrcholí dve hodiny pred polnocou veľkolepou ohňovou šou v podaní šermiarov Páni Spiša.
Individuálne aj komentované prehliadky výstav, bazár katalógov, divadelné predstavenie žiakov súkromnej ZUŠ Elba, workshopy pre deti a dospelých, ale aj vernisáž výstavy Peter Cábocky - Frisky ponúkne Krajská galéria v Prešove, ktorá bude počas európskeho podujatia pre návštevníkov otvorená až do 22.00 h. Budúcu sobotu zaradila do programu aj exkurziu do reštaurátorského ateliéru Andreja Liščinského, večerný Art talk s Mariánom Strakom na tému Environmentálna grafika a koncert Jazz band DAMA.
Na návštevníkov Tatranskej galérie v Poprade 23. mája čakajú individuálne prehliadky výstav, komentovaná prehliadka výstavy Materia Prima s autorom Igorom Faškom a tiež bazár galerijných katalógov i tvorivé dielne zamerané na výrobu záložiek do kníh a papierových kvetov. Najmenších poteší detský kútik, starších otvorenie kreatívneho ateliéru s lektorkou Luciou Horákovou a hudobných nadšencov komorný klavírny koncert Silencia.