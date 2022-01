Múzeá a galérie v Prešovskom kraji navštívilo vlani vyše 326.000 ľudí

Prešov 27. januára (TASR) - Múzeá a galérie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) navštívilo v minulom roku počas 7-mesačnej prevádzky viac ako 326.000 ľudí. Aj keď ide o mierny pokles oproti roku 2020, viaceré zariadenia zaznamenali nárast návštevníkov, uviedla Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Zvýšený záujem zo strany verejnosti eviduje Krajské múzeum v Prešove, konkrétne jeho pobočka Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou, ktorý navštívilo o vyše 8000 ľudí viac ako rok predtým. Celkovo prišlo do Krajského múzea a jeho troch pobočiek, kde patrí aj Kaštieľ v Stropkove, viac ako 40.600 návštevníkov.



"Najväčší záujem bol ako zvyčajne o Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, kde prišlo v roku 2021 až 165.000 návštevníkov. Vďaka bohatému kultúrnemu programu zavítalo vlani viac ľudí do Múzea v Kežmarku, celkovo ich tu evidujú vyše 32.000," povedala Heilová.



Šarišské múzeum v Bardejove navštívilo viac ako 30.000 ľudí, Vihorlatské múzeum v Humennom viac ako 16.700 turistov, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach viac ako 13.800 návštevníkov a Podtatranské múzeum v Poprade viac ako 2500 ľudí.



Úspešný rok majú podľa Heilovej za sebou obe galérie PSK, ktoré si v roku 2021 pozrelo vyše 26.400 návštevníkov, čo je o 11.400 ľudí viac ako v roku 2020.



"Takmer o 100 percent vyššiu návštevnosť zaznamenala vlani Krajská galéria v Prešove, ktorú si prišlo pozrieť skoro 11.000 záujemcov. Do Tatranskej galérie v Poprade zavítalo viac ako 14.000 ľudí," dodala Heilová.