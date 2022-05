Múzeá a galérie v Prešovskom kraji ukážu i bežne neprístupné priestory

Prešov 13. mája (TASR) - Nahliadnuť do bežne neprístupných priestorov, či navštíviť múzeá a galérie v noci budú môcť záujemcovia v sobotu (14. 5.) v Prešovskom kraji v rámci Noci múzeí a galérií. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Krajské múzeum v Prešove návštevníkom od 14.00 do 20.00 h odhalí miesta, ktoré sú v bežné dni verejnosti neprístupné. Pripravená je tiež komentovaná prehliadka expozície historickej lekárne a ľudových sakrálnych plastík.



"V Podtatranskom múzeu v Poprade bude možné od 16.00 do 20.00 h vidieť výstavu Začepčený Spiš. Súčasťou programu bude aj vystúpenie poľského folklórneho súboru s ukážkami tradičného čepčenia nevesty a svadobných zvykov z oblasti severného Spiša," uviedla Heilová.



Nočnú prehliadku od 19.00 do 24.00 h ponúka skanzen Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni. Na hrade môžu návštevníci vidieť od 21.00 h v 15-minútových intervaloch do 21.45 h divadelné predstavenie Spišský záloh. O 22.00 h je pripravená prehliadka podzemia gotického paláca.



Od 18.00 do 22.00 h budú sprístupnené expozície budovy Šarišského múzea v Bardejove - Vily Rákoci v Bardejovských kúpeľoch. Záujemcovia tu budú môcť vidieť históriu kúpeľníctva, remeslá v okolí Bardejova i dobovú lekáreň.



Vihorlatské múzeum v Humennom pre návštevníkov od 14.00 do 18.00 h sprístupní všetky expozície a výstavné priestory múzea. Otvorená bude aj expozícia ľudovej architektúry a bývania-skanzen.



"Na stále expozície, komentované prehliadky a sprístupnený ateliér sa môžu tešiť aj návštevníci Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach, ktoré bude otvorené pre verejnosť od 12.00 do 20.00 h," doplnila Heilová.



Nočné komentované prehliadky zákutiami hradu pripravuje od 19.30 h každú polhodinu Múzeum v Kežmarku.



V Krajskej galérii v Prešove sú od 16.00 do 22.00 h pripravené komentované prehliadky, sochárska a tvorivá dielňa, burza katalógov, ale aj návšteva reštaurátorskej dielne. Súčasťou podujatia bude i vystúpenie Divadla Portál.



V Tatranskej galérii v Poprade budú od 10.00 do 20.00 h sprístupnené všetky aktuálne výstavy a uskutoční sa aj burza katalógov. Počas dňa sa návštevníci môžu zapojiť do workshopov s keramikou i batikou, zúčastniť sa prednášky Premeny Spiša v umení, či pozrieť si divadelné predstavenie.