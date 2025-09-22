< sekcia Regióny
Múzeá sa do Svetového dňa cestovného ruchu zapoja podujatiami
V Banskej Bystrici sa môže verejnosť na zaujímavý program tešiť hneď v dvoch krajských kultúrnych inštitúciách.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa i tento rok zapájajú do Svetového dňa cestovného ruchu. Od stredy (24. 9.) do nedele (28. 9.) pripravili krajské inštitúcie pre verejnosť desiatky podujatí, návštevníkov bude čakať aj zľavnené vstupné. TASR o tom informovala odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.
Do série podujatí pripravených v súvislosti so Svetovým dňom cestovného ruchu sa v Banskobystrickom kraji zapojí šesť krajských múzeí v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch.
„Svetový deň cestovného ruchu je pre náš kraj príležitosťou ukázať bohatstvo, ktoré tu máme, od prírodných unikátov, ako je najmladšia sopka v strednej Európe, cez históriu a kultúru, až po moderné interaktívne zážitky v múzeách a galériách. Chceme, aby si obyvatelia aj návštevníci Banskobystrického kraja mohli tieto miesta vychutnať inak, ako sú zvyknutí, so sprievodcami, kostýmami či kreatívnymi aktivitami,“ skonštatoval predseda BBSK Ondej Lunter.
V Banskej Bystrici sa môže verejnosť na zaujímavý program tešiť hneď v dvoch krajských kultúrnych inštitúciách. V Stredoslovenskom múzeu a galérii to bude beseda o Banskej Bystrici, komentované prehliadky a prehliadky s kostýmami v Matejovom dome a prehliadky pre deti v Tihányiovskom kaštieli. Stredoslovenská galéria pripravila workshop techniky camera obscura, prechádzky historickými ulicami mesta či diskusiu o knihe vizuálnej umelkyne Kvet Nguyen. Vo Vile Dominika Skuteckého bude stála expozícia doplnená o výstavu Hra v umení.
Horehronské múzeum v Brezne v rámci série podujatí láka návštevníkov na prednášku o tajomstvách Slnka a vedeckom odkaze Milana Rastislava Štefánika, ktorému bude venovaný program aj v Mestskej veži. Vo veži sa bude konať aj zážitková prezentácia s hologramom s názvom Život zvonára a jeho rodiny. Pripravené je tiež maľovanie pod vedením odborného lektora v Meštianskom dome.
Pohronské múzeum v Novej Bani pre verejnosť organizuje exkurziu na najmladšiu sopku v strednej Európe Putikov vŕšok v sprievode geológa a seizmológa. Múzeum tiež pripravilo kvíz pre deti či netradičnú prehliadku pre školy s názvom Bratstvo dračieho ohňa.
Do Svetového dňa cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji sa zapájajú aj múzeá v Lučenci a Rimavskej Sobote. V Novohradskom múzeu a galérii bude návštevníkov čakať podujatie v priestoroch synagógy. Gemersko-malohontské múzeum pripravilo vedomostný kvíz o regióne, netradičnú prehliadku budovy múzea za kulisami, komentované prehliadky či zážitkové maľovanie.
Do série podujatí pripravených v súvislosti so Svetovým dňom cestovného ruchu sa v Banskobystrickom kraji zapojí šesť krajských múzeí v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch.
„Svetový deň cestovného ruchu je pre náš kraj príležitosťou ukázať bohatstvo, ktoré tu máme, od prírodných unikátov, ako je najmladšia sopka v strednej Európe, cez históriu a kultúru, až po moderné interaktívne zážitky v múzeách a galériách. Chceme, aby si obyvatelia aj návštevníci Banskobystrického kraja mohli tieto miesta vychutnať inak, ako sú zvyknutí, so sprievodcami, kostýmami či kreatívnymi aktivitami,“ skonštatoval predseda BBSK Ondej Lunter.
V Banskej Bystrici sa môže verejnosť na zaujímavý program tešiť hneď v dvoch krajských kultúrnych inštitúciách. V Stredoslovenskom múzeu a galérii to bude beseda o Banskej Bystrici, komentované prehliadky a prehliadky s kostýmami v Matejovom dome a prehliadky pre deti v Tihányiovskom kaštieli. Stredoslovenská galéria pripravila workshop techniky camera obscura, prechádzky historickými ulicami mesta či diskusiu o knihe vizuálnej umelkyne Kvet Nguyen. Vo Vile Dominika Skuteckého bude stála expozícia doplnená o výstavu Hra v umení.
Horehronské múzeum v Brezne v rámci série podujatí láka návštevníkov na prednášku o tajomstvách Slnka a vedeckom odkaze Milana Rastislava Štefánika, ktorému bude venovaný program aj v Mestskej veži. Vo veži sa bude konať aj zážitková prezentácia s hologramom s názvom Život zvonára a jeho rodiny. Pripravené je tiež maľovanie pod vedením odborného lektora v Meštianskom dome.
Pohronské múzeum v Novej Bani pre verejnosť organizuje exkurziu na najmladšiu sopku v strednej Európe Putikov vŕšok v sprievode geológa a seizmológa. Múzeum tiež pripravilo kvíz pre deti či netradičnú prehliadku pre školy s názvom Bratstvo dračieho ohňa.
Do Svetového dňa cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji sa zapájajú aj múzeá v Lučenci a Rimavskej Sobote. V Novohradskom múzeu a galérii bude návštevníkov čakať podujatie v priestoroch synagógy. Gemersko-malohontské múzeum pripravilo vedomostný kvíz o regióne, netradičnú prehliadku budovy múzea za kulisami, komentované prehliadky či zážitkové maľovanie.