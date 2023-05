Muzeálnu záhradu SNM návštevníkom predstavia komentované prehliadky

Martin 31. mája (TASR) - V Muzeálnej záhrade pri Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Martine sa v nedeľu (4. 6.) od 10.00 h do 16.00 h uskutoční Víkend otvorených parkov a záhrad. Pre návštevníkov pripravia komentované prehliadky s odborníkom, ktorý ich zoznámi s históriou a rastlinnými obyvateľmi záhrady. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že komentované prehliadky trvajú približne hodinu a budú sa začínať o 11.00 h, 13.00 h a 15.00 h. "Návštevníci budú môcť obdivovať mäsožravé rastliny, orchidey či kaktusy na predajnej výstave. Súčasťou programu je aj výstava preparovaného hmyzu a motýľov. Aktuálne kvitnúce rastliny spoznajú návštevníci s múzejným botanikom. Pre najmenších budú pripravené tvorivé dielne a aktivity, o ktoré sa postará OZ Turiec pre deti," uviedla.



Hlavný organizátor podujatia, Národný Trust, n. o., podľa nej pozýva od piatka (2. 6.) do nedele na prechádzky a návštevu do viac ako 100 parkov a záhrad po celom Slovensku. "Témou XV. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa odohráva v 23 európskych krajinách, sú Melódie záhrad," dodala Kiripolská.