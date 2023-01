Múzeám a galériám Prešovského kraja stúpla návštevnosť

Prešov 22. januára (TASR) - Múzeá a galérie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa opäť tešili vyššiemu záujmu zo strany turistov. Informovala o tom Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a marketingu PSK s tým, že v roku 2022 do nich zavítalo takmer pol milióna návštevníkov. Najviac ich znova prišlo do Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni.



"Viac ako 472.000 ľudí navštívilo vlani múzeá a galérie v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, pričom ide o nárast o vyše 146.000 návštevníkov," konkretizovala Lehotská. Dodala, že rekordérom v náraste počtu turistov bolo minulý rok Krajské múzeum v Prešove, ktorého návštevnosť predstavovala vyše dvojnásobok z roku 2021. Do troch organizačných jednotiek - Prešov, Hanušovce a Stropkov a expozície v Sabinove, zavítalo viac ako 92.000 ľudí. Raz toľko návštevníkov oproti roku 2021 si prišlo pozrieť zrekonštruovaný kaštieľ v Humennom a expozície a výstavy Vihorlatského múzea v Humennom. Návštevnosť tam dosiahla 39.000. Na hrad v Starej Ľubovni zavítalo takmer 183.000 turistov.



"Výrazný nárast návštevnosti po pandemickom období potešil aj Podtatranské múzeum v Poprade. Jeho expozície, výstavy a kultúrno-vzdelávacie podujatia prilákali vyše 17.000 ľudí. Múzeum v Kežmarku si prišlo pozrieť spolu vyše 46.000 záujemcov o kultúru a históriu, najvyššiu návštevnosť zaznamenali expozície priamo v priestoroch hradu," doplnila Lehotská. Takmer predpandemické počty turistov prišli aj do Šarišského múzea v Bardejove, a to viac ako 39.000. Expozície a výstavy Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach videlo približne 19.000 ľudí.



Mimoriadne úspešný rok majú za sebou podľa Lehotskej aj dve galérie PSK, ktoré spolu navštívilo viac ako 36.000 ľudí, čo je v porovnaní s rokom 2021 o približne 10.000 viac. Číslo návštevnosti zdvojnásobila v roku 2022 Krajská galéria v Prešove, ktorej expozície videlo takmer 23.000 záujemcov.