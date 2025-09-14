< sekcia Regióny
Múzejníci objavili posledný denník vojnového zajatca Gézu Haynika
Publikácia je podľa riaditeľky múzea autentickým dokladom života vojaka -dôstojníka z Rimavskej Soboty na východnom fronte vo vojnových rokoch 1916 až 1917.
Autor TASR
Rimavská Sobota 14. septembra (TASR) - Autentický pohľad na život dôstojníka na východnom fronte počas prvej svetovej vojny približuje dvojjazyčná publikácia Denník vojnového zajatca, ktorú pred niekoľkými rokmi vydalo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Jeho PR manažérka Szilvia Tóth informovala, že múzejníkom sa pred časom podarilo nájsť posledný fragment denníka, z ktorého publikácia vznikala, a ktorý považovali za stratený. Denník vojnového zajatca aktuálne predstavuje múzeum v rámci aktivity predmet mesiaca.
Historička a riaditeľka múzea Éva Kerényi priblížila, že dotáciu na vydanie denníka vojnového zajatca z Rimavskej Soboty v Rusku, publicistu Gézu Haynika, získalo múzeum v roku 2021. Publikácia je podľa jej slov autentickým dokladom života vojaka -dôstojníka z Rimavskej Soboty na východnom fronte vo vojnových rokoch 1916 až 1917. Poskytuje pohľad na každodenný život vojaka rakúsko-uhorskej armády v zajateckom tábore v Nižnom Novgorode „zvnútra“.
„Autorom záznamov je žurnalista miestnych novín Gömör-Kishont a niekdajší pracovník Gemerského múzea z medzivojnového obdobia, Géza Haynik, ktorý svoje myšlienky zaznamenal ceruzkou v troch zošitoch,“ priblížila Kerényi s tým, že cenné informácie autor dopĺňa aj dobovými zábermi, fotografiami z východného frontu i s opisom, ktoré sa takisto zachovali v pozostalosti vojaka.
Na základe tohto osobného spisu, ktorý je súčasťou archívu Gemersko-malohontského múzea, dnes podľa jej slov môžeme verne rekonštruovať bežný život rakúsko-uhorského vojaka-dôstojníka v ruskom zajateckom tábore i politickú situáciu dobového Ruska v posledných rokoch prvej svetovej vojny.
„Napriek tomu, že vydaním prepisu múzeum sprístupnilo tento cenný, doposiaľ nedostupný osobný archívny prameň širokej verejnosti, príbeh Haynika dátumom 31. december 1917 sa neskončil. Odhalenia okolností návratu vojaka z ruského zajatia do Rimavskej Soboty sme sa dočkali až v roku 2023, keď bol počas inventarizácie historickej knižnice múzea nečakane objavený štvrtý, posledný Haynikov denník, pochádzajúci z roku 1918, o ktorom sa predpokladalo, že je stratený,“ podotkla.
V poznámkach písaných v ruskom kalendári, štýlom podobným predchádzajúcim zošitom, Haynik informuje o živote v tábore, politických správach, finančných účtoch a svojich plánoch do budúcna a potom rozpráva o svojom dobrodružnom návrate domov. „Kruh sa teda uzavrel štvrtým a posledným fragmentom denníka. Dúfame, že verejnosť si bude môcť prečítať kompletný štvorzväzkový denník v druhom vydaní publikácie už v blízkej budúcnosti,“ dodala Kerényi.
Historička a riaditeľka múzea Éva Kerényi priblížila, že dotáciu na vydanie denníka vojnového zajatca z Rimavskej Soboty v Rusku, publicistu Gézu Haynika, získalo múzeum v roku 2021. Publikácia je podľa jej slov autentickým dokladom života vojaka -dôstojníka z Rimavskej Soboty na východnom fronte vo vojnových rokoch 1916 až 1917. Poskytuje pohľad na každodenný život vojaka rakúsko-uhorskej armády v zajateckom tábore v Nižnom Novgorode „zvnútra“.
„Autorom záznamov je žurnalista miestnych novín Gömör-Kishont a niekdajší pracovník Gemerského múzea z medzivojnového obdobia, Géza Haynik, ktorý svoje myšlienky zaznamenal ceruzkou v troch zošitoch,“ priblížila Kerényi s tým, že cenné informácie autor dopĺňa aj dobovými zábermi, fotografiami z východného frontu i s opisom, ktoré sa takisto zachovali v pozostalosti vojaka.
Na základe tohto osobného spisu, ktorý je súčasťou archívu Gemersko-malohontského múzea, dnes podľa jej slov môžeme verne rekonštruovať bežný život rakúsko-uhorského vojaka-dôstojníka v ruskom zajateckom tábore i politickú situáciu dobového Ruska v posledných rokoch prvej svetovej vojny.
„Napriek tomu, že vydaním prepisu múzeum sprístupnilo tento cenný, doposiaľ nedostupný osobný archívny prameň širokej verejnosti, príbeh Haynika dátumom 31. december 1917 sa neskončil. Odhalenia okolností návratu vojaka z ruského zajatia do Rimavskej Soboty sme sa dočkali až v roku 2023, keď bol počas inventarizácie historickej knižnice múzea nečakane objavený štvrtý, posledný Haynikov denník, pochádzajúci z roku 1918, o ktorom sa predpokladalo, že je stratený,“ podotkla.
V poznámkach písaných v ruskom kalendári, štýlom podobným predchádzajúcim zošitom, Haynik informuje o živote v tábore, politických správach, finančných účtoch a svojich plánoch do budúcna a potom rozpráva o svojom dobrodružnom návrate domov. „Kruh sa teda uzavrel štvrtým a posledným fragmentom denníka. Dúfame, že verejnosť si bude môcť prečítať kompletný štvorzväzkový denník v druhom vydaní publikácie už v blízkej budúcnosti,“ dodala Kerényi.