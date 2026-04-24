Múzejníci v Banskej Štiavnici chystajú pestrý program
Pripravená je prezentácia historických palných zbraní, ukážky dobového písma v kaligrafickej dielni či digitálna prezentácia zachytávajúca premeny zámku v čase.
Autor TASR
Banská Štiavnica 24. apríla (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici sa aj tento rok zapája do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré v sobotu 23. mája otvorí dvere expozícií netradičným spôsobom. Ako informovali múzejníci, program počas podujatia ponúkne návštevníkom pestrú paletu zážitkov, od oživenia histórie z čias protiosmanských bojov v Banskej Štiavnici až po dobrodružné nocovanie v Uhoľnej expozícii v Handlovej.
„Programom v Banskej Štiavnici bude podujatie s názvom Osmani na obzore, ktoré sa uskutoční v priestoroch Nového zámku v čase od 17.00 do 22.00 h,“ uviedli múzejníci. Návštevníci sa budú môcť preniesť do čias, keď mesto čelilo osmanskému nebezpečenstvu a spoznať jeho históriu prostredníctvom pútavých aktivít.
Pripravená je prezentácia historických palných zbraní, ukážky dobového písma v kaligrafickej dielni či digitálna prezentácia zachytávajúca premeny zámku v čase. Návštevníci si budú môcť vyskúšať hru o záchranu mesta s názvom „Posledná hliadka“, zažiť atmosféru dobového tábora s ochutnávkami z historickej kuchyne či započúvať sa do zvukov trúbenia na rohy.
Program v Uhoľnej expozícii v Handlovej sa začne už o deň skôr a to v piatok 22. mája. Počas podujatia „Skutočnú noc v múzeu“ v čase od 19.00 do 8.00 h nasledujúceho dňa sa múzeum zmení na miesto plné autentických príbehov z podzemia. „Návštevníci sa dozvedia, čo sa deje v múzeu, keď zhasnú svetlá, a vypočujú si rozprávanie bývalého baníka,“ avizuje SBM s tým, že tento zážitkový program vyvrcholí neobyčajným nocľahom priamo v priestoroch múzea.
