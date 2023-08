Múzejníci v Starej Ľubovni reštaurujú vzácnu cirkevnú zástavu

Stará Ľubovňa 24. augusta (TASR) - V Ľubovnianskom múzeu aktuálne reštaurujú historickú obojstrannú cirkevnú zástavu zo začiatku 19. storočia. Pravdepodobne ju dalo vyhotoviť Bratstvo sv. Anny, ktoré fungovalo v Starej Ľubovni pri Kostole sv. Mikuláša už od 17. storočia. Historička umenia z múzea Daniela Reľovská pre TASR uviedla, že zástavu získali od tamojšej rímskokatolíckej farnosti. Predtým, než ju prijali do zbierok s cieľom reštaurovania, bola dlhšie uložená v depozitári umeleckej histórie s vhodnými klimatickými podmienkami.



Zástava je datovaná zaujímavým chronogramom v dolnej časti - "DE VOTO RENOVANT CONFRATRES CrVCieM" (Kríž obnovujú na základe sľubu spolubratia). Ten ju datuje do roku 1815. Z jednej strany zobrazuje ukrižovanie Krista, z druhej je personifikácia smrti. Maľby podobného typu boli v 19. storočí na zástavách rozšírené najmä v severnej Korzike. "Obraz zo zástavy je vzácny najmä svojou ikonografiou, ktorá nebola typická pre oblasť severného Spiša. Z 19. storočia máme v zbierke viacero obojstranných obrazov zo zástav, rovnako ako dochovaných zástav, ktoré sa svojimi zobrazeniami nijak nepribližujú k reštaurovanej zástave. Špecifická je hlavne reverzná strana s personifikáciou smrti. V spodnej časti, kde je zobrazených viacero rôznych pokrývok hlavy, môžeme usudzovať, že šlo o bratstvo všetkých stavov, laikov i duchovenstva a modlili sa za milosť dobrej smrti," objasnila Reľovská.



Riaditeľ múzea Dalibor Mikulík dodal, že ide o artefakt, ktorý sa priamo vzťahuje na históriu Starej Ľubovne ako slobodného kráľovského mesta, a takých nemajú veľa. Za posledný rok si dielo s rozmermi 104 krát 79 centimetrov prešlo viacerými formami výskumov, na ktoré priamo nadviazali reštaurátorské práce. Tie budú pokračovať aj v nasledujúcom roku. "Je to naozaj detailná precízna práca, keďže ide o plátno. Textil je, čo sa týka údržby a skladovania, najnáročnejší na zachovanie," skonštatoval. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.



"V súčasnosti okrem tejto zástavy reštaurujeme aj dva obrazy piaristov z kláštora v Podolínci. V zbierkach múzea máme kolekciu deviatich portrétov. Viaceré z nich si v posledných rokoch prešli reštaurovaním a naším cieľom je navrátiť im ich pôvodný stav," dodala Reľovská.