Múzejníci žiakov naučia uplatniť umelú inteligenciu vo vzdelávaní

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Banská Štiavnica 24. októbra (TASR) - Banskoštiavnickí múzejníci školákom ukážu, ako sa môže umelá inteligencia uplatniť v múzeu a vo vzdelávaní. Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pre nich v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pripravila špeciálny program s názvom Život s umelou inteligenciou.

Ako informovalo múzeum, program pre žiakov základných a študentov stredných škôl sa uskutoční od 10. do 14. novembra v Enviroučebni v Kammerhofe od 9.00 do 12.00 h s možnosťou vstupu každú hodinu. Múzeum podotklo, že žiaci potrebujú na zapojenie sa do programu mobilný telefón s pripojením na internet.

V programe na nich čakajú interaktívne prezentácie o využití umelej inteligencie v múzeu, oživenie osobností histórie a baníctva prostredníctvom hlasov generovaných umelou inteligenciou či predstavenie novej aplikácie pre návštevníkov múzea vyvinutej s využitím umelej inteligencie.

Žiaci tiež budú mať možnosť diskutovať s pedagógmi a študentmi Strednej odbornej školy sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici, ktorá je partnerom múzea pri duálnom vzdelávaní, tvorbe digitálneho obsahu a prezentácie expozícií.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku organizuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Cieľom podujatia je priniesť vedu a techniku bližšie k širokej verejnosti prostredníctvom workshopov, prednášok, výstav, diskusií a festivalov po celom Slovensku.
