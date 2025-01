Múzejníctvo v Banskej Štiavnici oslavuje 125 rokov od svojho vzniku

Banská Štiavnica 27. januára (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici si tento rok pripomína významné jubileum - 125 rokov od vzniku múzejníctva v Banskej Štiavnici. Svoju bohatú históriu priblíži návštevníkom aj prostredníctvom chystaných podujatí.



"Toto významné výročie je nielen oslavou histórie a tradície, ale aj príležitosťou pripomenúť si rozmanitosť kultúrneho dedičstva, ktoré múzeum uchováva a prezentuje," uviedla hovorkyňa múzea Martina Kminiaková.



Ako priblížila, história SBM siaha do roku 1900, kedy bolo 1. júla v priestoroch Starého zámku slávnostne otvorené Mestské múzeum. V roku 1927 bolo v Berggerichte, historickej budove v centre mesta, založené Štátne banské múzeum Dionýza Štúra. Zlúčením týchto dvoch múzeí v roku 1964 vzniklo Banské múzeum, ktoré od roku 1967 nesie názov Slovenské banské múzeum.



Múzeum od svojich počiatkov v Starom zámku postupne rozšírilo svoju činnosť a tematické zameranie. Dnes spravuje nielen expozície venované baníctvu, ale aj také, ktoré sa zameriavajú na históriu obranných pevností, výtvarné umenie či kultúrne dejiny regiónu. Nový zámok ponúka pohľad do histórie protiosmanských bojov a Galéria Jozefa Kollára uchováva a sprístupňuje umelecké diela významných autorov, vrátane diel s väzbami na Banskú Štiavnicu.



"Oslava 125 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici je pre nás záväzkom pokračovať v našej práci a prinášať návštevníkom pestrý a kvalitný obsah. Naše expozície nie sú len o baníckom dedičstve, ale aj o rôznorodých aspektoch histórie, ktoré sú neodmysliteľne späté s týmto regiónom," uviedol riaditeľ múzea Peter Zorvan.



V roku 2015 otvorilo múzeum Uhoľnú expozíciu v Handlovej. Táto expozícia umožňuje podľa Zorvana prezentovať nielen históriu ťažby uhlia, ale aj pripomínať jedinečné príbehy ľudí, ktorí boli s týmto remeslom spojení. "Je naším cieľom naďalej posilňovať naše pôsobenie aj v tomto regióne a prilákať čo najviac návštevníkov," podotkol.



Pri príležitosti významného jubilea pripravuje SBM počas tohto roka sériu podujatí a aktivít, ktoré priblížia jeho bohatú históriu. Na sociálnych sieťach bude pravidelne zdieľať historické fakty, fotografie a pohľady do zákulisia jeho činnosti.



"Návšteva múzeí je dôležitá nielen pre poznávanie histórie, ale aj ako obohacujúci zážitok, ktorý môže inšpirovať. Sme veľmi radi, že záujem o naše expozície postupne opäť rastie, a veríme, že tento rok privítame ešte viac návštevníkov, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia," dodal Zorvan.