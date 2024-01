Múzeom TANAP-u prevedie návštevníkov už aj audiosprievodca

Vysoké Tatry 3. januára (TASR) - Návštevníkov Múzea Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici prevedie expozíciou už aj audiosprievodca. Vedúci odboru vedy a výskumu Správy TANAP-u Maroš Peiger uviedol, že bezplatný audiosprievodca pre smartfóny Smart Guide obohatí prehliadku o komentár v slovenskom a anglickom jazyku.



Nadšenci moderných technológií si môžu vybrať spomedzi dvoch tematických okruhov. Prírodovedná expozícia zahŕňa 15 zastavení, "Človek v Tatrách" má o jedno menej. "V poslednom období sme intenzívne pracovali na tom, aby sme záujemcom ponúkli aj modernejšiu formu zoznámenia sa s našou muzeálnou expozíciou a verím, že to aj ocenia," skonštatoval Peiger. Keďže aplikácia funguje online, v priestoroch expozície by do budúcna chceli zabezpečiť aj wi-fi internetové pripojenie.



Pre tých, ktorí preferujú tradičnejšie formy prezentácie, je k dispozícii aj lektor. "Hoci ide v tomto prípade už o spoplatnenú službu, odporúčame využiť túto jedinečnú možnosť, vďaka ktorej si návštevníci môžu vypočuť podrobnejšie informácie a zážitky z našej prírody," dodáva Peiger. Okrem pravidelných lektorovaných vstupov múzeum od nového roka pridalo i ďalšie služby. V ponuke má napríklad tematickú environmentálnu výchovu, sezónne vstupenky či tvorivé dielne. "Počas roka môžu záujemcovia navštíviť aj rôzne spoločenské podujatia, o ktorých budeme priebežne informovať," doplnil Peiger.



Spolu s novými službami vstúpil do platnosti aj nový cenník, v rámci ktorého sa zvýšila cena vstupného a tiež prehliadka s lektorom.