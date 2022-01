VIDEO: Múzeu SNP, ktoré už patrí pod rezort obrany, navýšili rozpočet

Na snímke zľava minister obrany SR Jaroslav Naď a generálny riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin počas brífingu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 21. januára 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 21. januára (TASR) – Výrazné navýšenie rozpočtu banskobystrického Múzea SNP o 52 percent, zachovaná právna subjektivita, žiadna likvidácia, sťahovanie a ani prepúšťanie. Konštatoval to v piatok minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), ktorý prišiel do Banskej Bystrice, aby s vedením múzea i zamestnancami hovoril o budúcnosti, financovaní, rozvoji a plánovaných projektoch po presune do zriaďovateľskej pôsobnosti pod rezort obrany od januára tohto roka.zdôraznil minister.Podľa Naďa v roku 2020 dostalo múzeum 2,22 milióna eur z rozpočtu, vlani 2,21 milióna a na tento rok bolo v pláne 2,15 milióna eur.konštatoval minister obrany.Peniaze majú ísť na opravu a údržbu pamätných miest SNP či už na Kališti, oporného muru Múzea SNP alebo pamätnej izby v Mošovciach. Pri organizovaní osláv SNP budú vojaci pomáhať napríklad pri čistení areálov pietnych miest, plánuje sa spolupráca s Leteckými opravovňami Trenčín pri obnovovaní exponátov vystavených v skanzene ťažkej bojovej techniky v areáli múzea.reagoval riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.Podľa ministra je spolupráca s novým vedením veľmi dobrá, ale musí sa vysporiadať s problémami z minulosti.dodal Naď.