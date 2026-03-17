Múzeum a galéria v Lučenci vydali vďaka dotáciám tri publikácie
Autor TASR
Lučenec 17. marca (TASR) - Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci vydalo vďaka dotáciám získaným v minulom roku tri publikácie. V dvoch prípadoch išlo o katalógy k aktuálnym ročníkom medzinárodných periodických podujatí, ktoré inštitúcia organizuje. Tretia publikácia približuje tvorbu novohradského umelca Dušana Krnáča. TASR o tom za NMG informovala Diana Lajzová.
Jednou z vydaných publikácií je katalóg k 37. ročníku Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo, v rámci ktorého v továrni v Kalinove tvorili štyria umelci. Vytvorené diela boli neskôr vystavené v Kalvínskom kostole v Lučenci. „V publikácii sme predstavili jednotlivých autorov, dokumentujeme proces ich tvorivej práce, výstavu a prezentujeme výber vytvorených diel,“ priblížila Lajzová.
NMG vďaka dotáciám z Fondu na podporu umenia vydalo katalóg aj k medzinárodnej súťažnej prehliadke Trienále akvarelu. Súťaž múzeum organizuje každé tri roky a jej cieľom je zmapovať a zdokumentovať vývoj akvarelovej tvorby domácich i zahraničných umelcov.
Tretia publikácia vydaná múzeom predstavuje tvorbu Dušana Krnáča z Lučenca a nadväzuje na výstavu autora venovanú jeho jubilejnému výročiu narodenia z roku 2024. Katalóg obsahuje reprodukcie vybraných diel autora z rôznych umeleckých odvetví.
„Publikácia prezentuje tvorbu mnohostranného umelca, ktorého tvorba a pôsobenie nadobudli celoslovenský význam. Krnáč je jedinečným predstaviteľom staršej generácie konceptuálneho umenia na južnom Slovensku, pričom si svojím mnohostranným pôsobením na slovenskej umeleckej scéne zaslúži náležitú pozornosť a hodnotenie aj zo strany odbornej verejnosti,“ dodala Lajzová.
