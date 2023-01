Múzeum Andyho Warhola presunulo pre zatekanie časť diel do depozitu

Na snímke múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, kde zateká do expozície na viacerých miestach voda. Pracovníci múzea zachytávajú vodu do vedier. Časť expozície presunuli do depozitu a zvyšok do iných priestorov. Komplexná rekonštrukcia múzea bola v roku 2010. Medzilaborce 19. januára 2023.