Výstava Palice pre Andyho od M. Murina je sprístupnená

Medzilaborce 6. mája (TASR) – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sprístupnilo pre návštevníkov výstavu Palice pre Andyho od Michala Murina. Kurátor výstavy Miroslav Nicz priblížil, že autor v múzeu v priebehu dvoch dekád realizoval viacero výstav a akcií, pri ktorých intervenoval priamo do inštalácie Warholových diel. „Boli to projekty WARHOLES, Warholovo meno v mojom podpise, Murin boxuje s Warholom a Pripravený na... z roku 2008, v ktorom autor reagoval na v tom čase medializované informácie o kritickom stave budovy múzea a zatekanie strechy,“ vymenoval Nicz.



Murin diela symbolicky pripravoval na odvoz a prepravu mimo priestorov a v súčasnosti sa vracia do múzea ďalším svojím dlhoročným projektom, ktorý začal v roku 2005. „Rozhodol sa vytvoriť kolekciu lieskových palíc s intuitívne vyrezávanými ornamentmi, ktoré by boli v autorskej bukolickej, teda pastierskej opozícii k dielam Andyho Warhola s nádychom Ameriky,“ priblížil kurátor s tým, že akt vyrezávania palíc prebiehal pravidelne každé leto až do roku 2011 a na práci sa podieľali hlavne autorovi synovia Martin a Marek.



Počas šiestich rokov dokončili približne 50 vyrezávaných palíc, ktoré sa zdajú byť identické, pri pohľade zblízka však divák vidí rozdiely, zmeny ornamentov, ale aj chyby v opakujúcich sa znakoch a podobne. „Variabilita v rámci sérií v dielach Warhola sa zrkadlí práve vo variabilite vyrezávaných palíc Michala Murina,“ doplnil Nicz.



Výstava je nainštalovaná v samostatných priestoroch múzea do 9. septembra. Prináša celkovo 24 vyrezávaných pastierskych palíc inštalovaných ako kumulácia série s presahom a priamou konfrontáciou s konkrétnymi dielami Andyho Warhola.