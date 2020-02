Múzeum Betliar hľadá sprievodcov a dozorcov na letnú sezónu

Betliar 25. februára (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum Betliar v okrese Rožňava hľadá do svojho tímu sprievodcov a dozorcov do andrássyovského kaštieľa na letnú sezónu v období jún až september 2020. Podľa slov kultúrno-propagačnej manažérky múzea Judity Krajčiovej budú prihlásení uchádzači písomne pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 19. apríla.



„Podmienky prijatia sú bezchybná znalosť slovenského jazyka, aktívna znalosť cudzích jazykov (anglický, nemecký, maďarský), vzťah k histórii a umeniu, bezúhonnosť, komunikatívnosť, reprezentatívne vystupovanie a vek nad 18 rokov,“ konkretizovala Krajčiová.



Dodala, že životopisy môžu záujemcovia posielať do 25. marca na e-mailovú adresu judita.krajciova@snm.sk alebo poštou na adresu SNM – Múzeum Betliar.