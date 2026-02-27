< sekcia Regióny
Múzeum Betliar po rokoch otvára pre verejnosť hosťovské apartmány
Betliarske múzeum sa pre návštevníkov rozhodlo po rokoch opäť otvoriť hosťovské apartmány, v ktorých Andrássyovci ubytovávali hostí prichádzajúcich do Betliara najmä na honosné poľovačky.
Autor TASR
Betliar 27. februára (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Betliar otvára po rokoch pre verejnosť hosťovské apartmány, ktoré sa nachádzajú v betliarskom kaštieli. Múzeum zavádza aj ďalšiu novinku v podobe exponátu mesiaca, počas marca bude prezentovať knihu menšiu ako zápalková škatuľka. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka múzea Judita Krajčiová.
Betliarske múzeum sa pre návštevníkov rozhodlo po rokoch opäť otvoriť hosťovské apartmány, v ktorých Andrássyovci ubytovávali hostí prichádzajúcich do Betliara najmä na honosné poľovačky. „Apartmány tvoria spálne a spoločenské miestnosti, ktoré ukrývajú viaceré zaujímavosti. Napríklad v ich predsieni môžete vidieť predchodcu ústredného kúrenia, železné dvere v rohoch, cez ktoré služobníctvo prikladalo do pecí zvonka, aby nerušilo hostí,“ priblížila Krajčiová.
Múzeum v Betliari bude po novom návštevníkom prezentovať aj exponát mesiaca vyberaný z depozitárov múzea. Počas marca to bude najmenšia kniha v Betliari, ktorá má rozmery len tri krát dva centimetre a je menšia ako zápalková škatuľka. Múzeum tiež po novom znížilo počet návštevníkov v skupine, a to na 25 dospelých. Dôvodom má byť skvalitnenie zážitku z návštevy betliarskeho kaštieľa.
