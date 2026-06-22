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Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v kaštieli i mauzóleu
Kaštieľ v Betliari bude počas júla a augusta otvorený sedem dní v týždni, a to vždy od 9.30 do 17.30 h.
Autor TASR
Betliar 22. júna (TASR) - Kaštieľ v Betliari i mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar chce týmto krokom vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka betliarskeho múzea Judita Krajčiová.
Kaštieľ v Betliari bude počas júla a augusta otvorený sedem dní v týždni, a to vždy od 9.30 do 17.30 h. Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí bude prístupné od stredy do nedele, a to od 10.00 do 17.30 h. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30 h.
„Letné prázdniny patria tradične k najvyťaženejšiemu obdobiu roka. Rozšírením otváracích hodín chceme návštevníkom ponúknuť väčšiu flexibilitu pri plánovaní výletu a umožniť im naplno si vychutnať jedinečné historické a kultúrne dedičstvo,“ uviedlo Múzeum Betliar.
Kaštieľ v Betliari bude počas júla a augusta otvorený sedem dní v týždni, a to vždy od 9.30 do 17.30 h. Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí bude prístupné od stredy do nedele, a to od 10.00 do 17.30 h. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30 h.
„Letné prázdniny patria tradične k najvyťaženejšiemu obdobiu roka. Rozšírením otváracích hodín chceme návštevníkom ponúknuť väčšiu flexibilitu pri plánovaní výletu a umožniť im naplno si vychutnať jedinečné historické a kultúrne dedičstvo,“ uviedlo Múzeum Betliar.