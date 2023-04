Múzeum Bojnice otvorilo letnú sezónu Strašidelným zámkom

Bojnice 28. apríla (TASR) - Príbeh zasadený do obdobia prestavby hradu v Bojniciach na romantické sídlo ponúka podujatie Strašidelný zámok. Návštevníci si ho budú môcť pozrieť na Bojnickom zámku od piatka do pondelka (1. 5.) a od 5. do 8. mája.



"SNM-Múzeum Bojnice ponúka pre návštevníkov nové podujatie pod názvom Strašidelný zámok. Ide o inscenované podujatie, ktoré voľne nadväzuje na Medzinárodný festival duchov a strašidiel a návštevníci ho poznajú z minulosti," uviedla pre TASR PR manažérka múzea Petra Gordíková.



Tento rok sa múzeum podľa nej vracia do roku 1888, začína sa v ňom príbeh, ktorý návštevníci budú môcť vidieť. "Nájdu tu scény, ktoré sú smutné, dramatické, veselé, vtipné, ale niektoré i veľmi kruté," priblížila.



Múzeum v tejto súvislosti opätovne upozorňuje verejnosť, že podujatie nie je primárne vhodné pre detských návštevníkov a rodičia tak zvážili, či naň chcú prísť i s deťmi, doplnila Gordíková.



Verejnosť bude môcť Strašidelný zámok navštíviť vo všetky dni konania od 9.00 h do 17.00 h.