Múzeum Bojnice plánuje nový depozitár, zbierky ochráni i pred požiarmi

Bojnice 22. marca (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM)-Múzeum Bojnice plánuje do budúcna zabezpečiť výstavbu nového depozitára zbierok. Okrem ochrany predmetov pred poškodením vplyvom nevhodných klimatických podmienok bude plniť i protipožiarnu funkciu.



"Bojnický zámok poistený je a je poistený prostredníctvom generálnej poistky Ministerstva kultúry SR. Tá zahŕňa organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré spravujú majetok štátu," uviedla v stredu pre TASR PR manažérka múzea Petra Gordíková.



Národnú kultúrnu pamiatku už požiar väčších rozmerov raz zasiahol, keď v roku 1950 vyhoreli veže zámku. "V súčasnosti sa vedenie múzea snaží robiť všetko preto, aby sme predchádzali vznikom ďalších požiarov. Expozícia, kancelárie, dielne, ale i napríklad sklady sú vybavené desiatkami hasiacich prístrojov, na nádvoriach sú umiestnené hydranty. Máme vybudovaný i suchovod, ktorý by v prípade požiaru slúžil na efektívny rozvod vody po objekte," priblížila ďalej Gordíková.



Školenia podľa nej pravidelne absolvujú i zamestnanci, cvičenia, revízie, kontroly sa robia pravidelne tak, ako je to v zmysle normy STN. "Cvičenia sú väčšinou protipožiarne, avšak máme napríklad aj cvičenia, ktoré sú zamerané na vyhľadávanie výbušnín alebo zápalných látok. Tieto sa robia pravidelne, posledné sme absolvovali v júni minulého roka, to aktuálne sa bude konať v druhej polovici tohto roka," spresnila.



SNM-Múzeum Bojnice plánuje i investíciu, ktorá sa dotkne protipožiarnej bezpečnosti. "Múzeum, samozrejme, potrebuje predovšetkým dostatok finančných prostriedkov na udržiavanie, rozširovanie a modernizáciu elektronického protipožiarneho systému. Do budúcnosti plánuje veľkú investíciu do depozitára zbierkových predmetov, ktorý by spĺňal prísne štandardy a medzinárodné normy. Okrem zabezpečenia vhodných klimatických podmienok pre zbierkové predmety by mal tento novovybudovaný objekt plniť aj ochranu a protipožiarnu funkciu," dodala Gordíková.