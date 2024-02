Múzeum Bojnice ponúka počas prázdnin prehliadku zámku i jaskyne

Bojnice 27. februára (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice je pre verejnosť otvorené i počas jarných prázdnin. Návštevníci môžu od stredy do nedele od 10.00 h do 15.00 h absolvovať prehliadku zámku i jaskyne. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Súčasťou prehliadkového okruhu je okrem iného Grófsky byt s reprezentatívnou Zlatou sálou, Huňadyho sála s unikátnym barokovým lustrom aj jednotlivé poschodia Stredného hradu so zachovalými neogotickými interiérmi," priblížila Gordíková.



Záver okruhu podľa nej vedie kroky návštevníkov do rodinnej hrobky, v ktorej našiel miesto posledného odpočinku gróf Ján Pálffy, posledný šľachtický majiteľ Bojnického zámku. "Prehliadkový okruh zakončuje unikátna prírodná travertínová jaskyňa nachádzajúca sa priamo pod zámkom," doplnila.



Návštevníci si môžu v rámci prehliadky zámku a jaskyne pozrieť aj výstavu Ešte nenamaľované obrazy slávnych. Vstupenky na prehliadku si môžu zakúpiť vopred prostredníctvom stránky múzea.