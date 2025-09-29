< sekcia Regióny
Múzeum Bojnice sa osvetlením zámku pripojí k Svetovému dňu srdca
Bojnice 29. septembra (TASR) - Časť Bojnického zámku bude v pondelok večer svietiť načerveno. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice sa tak pripojí k medzinárodnej iniciatíve Svetový deň srdca. TASR o tom informovala asistentka riaditeľky múzea Kamila Píšová.
„Myšlienkou svetového dňa je zvýšenie povedomia verejnosti o rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení. Hlavným cieľom podujatia je upriamiť pozornosť na zdravie srdca a kardiovaskulárne ochorenia, ako aj propagácia prevencie prostredníctvom zdravého životného štýlu,“ pripomenula Píšová.
Pri príležitosti tohto významného dňa bude podľa nej na znak solidarity časť Bojnického zámku vysvietená od 19.00 h do 23.00 h načerveno - ako symbol zdravého srdca a prevencie.
