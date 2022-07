Múzeum Bratislavy zreštauruje zástavu miestneho cechu debnárov

Bratislava 5. júla (TASR) - Múzeum mesta Bratislavy (MMB) reštauruje zástavu významného bratislavského cechu debnárov. Je jedinou zachovanou textilnou pamiatkou viažucou sa k tomuto bratislavskému cechu, ktorého história siaha ešte do obdobia pred rokom 1548. Zástava získa svoj pôvodný vzhľad, reštaurovanie má zastaviť zároveň proces degradácie.



"Múzeum mesta Bratislavy má vo svojich zbierkach vzácnu kolekciu historických maľovaných zástav, ktoré sú spojené s cechmi - profesijnými spoločenstvami, ktoré tu pôsobili v minulých storočiach. Zástavy tvoria významnú súčasť zbierkových fondov," uviedla pre TASR Zuzana Francová, historička umenia a kurátorka MMB.



Reštaurovaním prechádza aktuálne zástava, ktorá patrila bratislavským alebo prešporským debnárom. Je z roku 1838 a bola používaná pri procesiách. Zhotovená je z hodvábneho damasku, do ktorého bol vložený obojstranne maľovaný obraz - olejomaľba na plátne s motívom svätého Urbana ako patróna debnárov.



"Textilná časť nebola poškodená až do takej miery ako maliarska, preto si vyžadovala menšie reštaurátorské zásahy. Viac času si však vyžadovalo komplexné čistenie. Ide o veľkú plochu, ktorá je okolo rámovania navyše zdobená zlatým nápisom priamo na materiál," približuje jedna z reštaurátoriek Sylvia Birkušová. Reštaurovanie olejomaľby sa realizuje vo viacerých etapách.



Po ukončení reštaurátorských prác v budúcom roku je plánované vystavenie zástavy cechu debnárov ako súčasti expozície dejín mesta v bratislavskej Starej radnici. Reštaurovanie podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.