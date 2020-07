Múzeum colníctva a finančnej správy bude otvorené aj cez víkendy

Bratislava 3. júla (TASR) – Múzeum colníctva a finančnej správy, ktoré sídli v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, bude počas letných prázdnin otvorené aj cez víkendy. Finančná správa (FS) SR chce tým rozšíriť ponuku možností pre deti a nadšencov histórie, kde by mohli stráviť voľný čas. TASR o tom informovala hovorkyňa FS Ivana Skokanová.



Návštevníci môžu v múzeu vidieť rôzne exponáty, spoznať historický vývoj výberu mýta, cla a daní na našom území od najstarších čias až po súčasnosť. Expozíciu spestrujú uniformy a pracovné nástroje colníkov. "K zaujímavým exponátom patria i predmety zadržané príslušníkmi finančnej správy v súčasnosti, napríklad pašovaný tovar, nelegálny dovoz, falzifikáty známych značiek," poznamenala Skokanová.



Múzeum bude štandardne otvorené každý utorok a štvrtok od 9.00 do 17.00 h, počas leta bude k dispozícii aj v sobotu a v nedeľu od 10.00 do 18.00 h.



Múzeum colníctva a finančnej správy sa nachádza na Istrijskej ulici, pri cyklomoste.