< sekcia Regióny
Múzeum colníctva a finančnej správy je v lete otvorené aj cez víkend
Vyskúšať si môžu tiež colnícku uniformu, plombovanie či pečiatkovanie na pamätné karty.
Autor TASR
Bratislava 25. júla (TASR) - Múzeum colníctva a finančnej správy v Bratislave je v lete otvorené aj počas víkendov. V júli a auguste ho tak možno navštíviť aj v soboty a nedele od 10.00 h do 18.00 h. TASR o tom informoval hovorca Finančnej správy (FS) SR Daniel Kováč.
„Múzeum finančnej správy je štandardne otvorené každý utorok a štvrtok od 9.00 h do 17.00 h. Počas celého leta je ale navyše k dispozícii aj cez víkend - vždy v sobotu a v nedeľu od 10.00 h do 18.00 h. Finančná správa chce takýmto spôsobom rozšíriť ponuku možností, ako môžu nadšenci histórie stráviť svoj voľný čas. Zároveň chce využiť jeho polohu. Múzeum sa nachádza pri cyklomoste, o turistov a výletníkov v tejto lokalite teda cez leto nie je núdza. Návšteva múzea môže byť pre nich zaujímavým spestrením,“ ozrejmil.
Návštevníci môžu v múzeu vidieť pestré ukážky predmetov využívaných na pašovanie, falzifikátov svetových značiek, technických zariadení používaných colníkmi a zaujímavosti z histórie výcviku služobných psov. Vyskúšať si môžu tiež colnícku uniformu, plombovanie či pečiatkovanie na pamätné karty.
„Múzeum finančnej správy je štandardne otvorené každý utorok a štvrtok od 9.00 h do 17.00 h. Počas celého leta je ale navyše k dispozícii aj cez víkend - vždy v sobotu a v nedeľu od 10.00 h do 18.00 h. Finančná správa chce takýmto spôsobom rozšíriť ponuku možností, ako môžu nadšenci histórie stráviť svoj voľný čas. Zároveň chce využiť jeho polohu. Múzeum sa nachádza pri cyklomoste, o turistov a výletníkov v tejto lokalite teda cez leto nie je núdza. Návšteva múzea môže byť pre nich zaujímavým spestrením,“ ozrejmil.
Návštevníci môžu v múzeu vidieť pestré ukážky predmetov využívaných na pašovanie, falzifikátov svetových značiek, technických zariadení používaných colníkmi a zaujímavosti z histórie výcviku služobných psov. Vyskúšať si môžu tiež colnícku uniformu, plombovanie či pečiatkovanie na pamätné karty.