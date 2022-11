Košické múzeum Dolná brána privítalo od mája 18.500 ľudí

Košice 9. novembra (TASR) - Približne 18.500 ľudí prilákalo za polrok prevádzky zrekonštruované podzemné múzeum Dolná brána v centre Košíc. Takmer tretinu z nich tvorili návštevníci zo zahraničia. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že vzhľadom na záujem turistov zostáva oproti iným rokom otvorené aj v novembri.



Vlani boli priestory múzea pre rekonštrukciu zatvorené, verejnosti ho opätovne sprístupnili od mája. "Najvyššiu návštevnosť sme zaznamenali počas osláv Dní mesta Košice, Noci múzeí a počas Bielej noci. V máji navštívilo múzeum 3959 ľudí. Druhým najsilnejším mesiacom bol august, keď sa do podzemných priestorov prišlo pozrieť 3304 návštevníkov," uviedol Martin Dani z K13 - Košické kultúrne centrá, ktoré zabezpečujú správu tohto múzea na Hlavnej ulici.



V rámci rekonštrukcie pribudli do interaktívnej expozície viaceré moderné multimediálne prezentácie, infokiosky, špeciálne efekty či 3D archeomodely. Vymenili tiež elektroinštaláciu, svietidlá, osvetlenia vitrín a exponátov.



Zimnú prestávku chcú využiť na drobné opravy, doplnenie historických artefaktov a na inštaláciu interaktívnych exponátov pre deti. Múzeum by sa následne malo opätovne otvoriť na jar budúceho roka.



Magistrát pripomína, že múzeum Dolná brána patrí od svojho vzniku v roku 1998 k najnavštevovanejším a turisticky najatraktívnejším miestam v historickom centre mesta. Sú tu sprístupnené časti historického opevnenia Košíc a bývalej mestskej kanalizácie či artefakty z Dómu sv. Alžbety. V podzemí je umiestnené aj Múzeum tokajskej vínnej cesty.