Múzeum dopravy pozýva na výstavu zo stavebnice aj na Vlak v meste

Bratislava 16. mája (TASR) - Do celoeurópskej Noci múzeí a galérií sa v sobotu (17. 5.) zapojí aj Slovenské technické múzeum (STU) - Múzeum dopravy v Bratislave. Návštevníkov pozýva na individuálnu prehliadku stálych expozícií cestnej, železničnej dopravy a prehliadku výstav Vlak v meste a 110 rokov Viedenskej električky. Rodiny s deťmi môže zaujať aj sprievodný program v podobe mestečka zo stavebnice s pohyblivými dopravnými prostriedkami.



„Veľkým ťahákom bude výstava Lego vo svete dopravy, kde budú na ploche 100 m2 nainštalované jednotlivé súpravy s dôrazom na dopravné prostriedky, bude tam aj 60 metrov dlhé koľajisko,“ povedala pre TASR múzejná pedagogička Zuzana Brnoliaková.



V popoludňajších hodinách Múzeum dopravy v Bratislave privíta detské publikum na tvorivých dielňach, kde si deti budú môcť vyrobiť vlastné autíčko z recyklovaných materiálov.



Dospelých môže zaujať výstava 110 rokov Viedenskej električky. Históriu lokálnej železnice, ktorá v roku 1914 spojila Bratislavu s Viedňou, priblížia dobové fotografie a technické dokumentácie. „Máme aj elektrickú lokomotívu Eg 6, ktorá bola zrekonštruovaná do pôvodnej podoby. Komentované prehliadky sa uskutočnia o 10.00 a 18.00 h, umožnený bude aj vstup do elektrickej lokomotívy,“ dodala Brnoliaková.



Upozornila aj na fotografickú výstavu na peróne - Vlak v meste, ktorá mapuje industriálnu časť Bratislavy na východnom okraji centra mesta, známu pod názovom Nivy. Návštevníci si môžu pozrieť dobové fotografie a porovnať ich sú súčasným stavom v tejto oblasti. „Zaujímavé je, že kedysi sa v nej kombinovala cestná doprava so železničnou, čo dnes už neplatí, ale môžeme si na tú dobu nostalgicky zaspomínať,“ uzavrela múzejná pedagogička.