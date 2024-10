Múzeum v Bratislave otvára výstavu 110 rokov Viedenskej električky

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovenské technické múzeum (STM) - Múzeum dopravy v Bratislave otvára vo štvrtok výstavu 110 rokov Viedenskej električky. Koná sa pri príležitosti 25. výročia špecializovaného múzea, ktoré komplexne dokumentuje históriu dopravy na území Slovenska, prezentuje a odborne spravuje zbierkové predmety dopravných prostriedkov cestnej, železničnej a vodnej dopravy.



Na aktuálnej výstave vráti návštevníkov do roku 1914, keď Bratislavu s Viedňou spojila elektrická lokálna železnica. Nové dopravné spojenie dvoch významných miest monarchie sa vtedy tešilo obrovskému záujmu obyvateľstva, bolo i technickou atrakciou. "Len za prvý rok prevádzky boli na celej trase z Viedne do Prešporku prepravené tri milióny cestujúcich. Vo vtedajšom Prešporku sa pre túto dráhu ujalo ľudové pomenovanie Viedenská električka," približuje múzeum.



"Kým Viedenčania ju podľa cieľovej destinácie skrátene nazývali Pressburgerbahn, Prešporáci, naopak, Wiener Elektrische (Bahn), respektíve A Bécsi villámos (vasút)," vysvetľuje kurátor výstavy Michal Jajcaj. "Pojem 'Elektrische' zdôrazňoval, že išlo o železnicu s elektrickým pohonom, čo v čase jej prevádzky nebolo na tratiach takéhoto rozsahu bežnou záležitosťou, keďže väčšine železníc vládli parné rušne," ozrejmil s tým, že názov Wiener Elektrische sa v slovenskom jazyku voľne interpretoval ako Viedenská električka. "Prispieval k tomu aj fakt, že vozidlá tejto železnice premávali v centre Bratislavy na spoločnej trati s mestskými električkami, pričom vozne miestnej dopravy do Kopčian s nimi boli i konštrukčne zhodné," doplnil Jajcaj.



Zaujímavú históriu Viedenskej električky, ktorá v minulosti spájala centrá dvoch dunajských metropol, ukáže výstava prostredníctvom informačných panelov a exponátov v podobe dobových artefaktov, dokumentov i modelov vozidiel, ktoré zabezpečovali prevádzku na tejto trati. Návštevníci múzea môžu v jeho areáli vidieť aj zreštaurovanú električkovú lokomotívu GANZ s označením P.O.H.É.V. Eg 6 a podvozok nákladného vozňa s pôvodným označením P.O.H.É.V. Gk 202 v nálezovom, predrenovačnom stave.



Výstava bude verejnosti prístupná od 11. októbra do 30. septembra 2025. STM - Múzeum dopravy v Bratislave ju pripravilo v spolupráci s Klubom priateľov hromadnej a regionálnej dopravy. K výstave chystá výchovno-vzdelávacie programy pre rodiny s deťmi, škôlkarov i školákov.