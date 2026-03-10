Múzeum Dr. Michala Greisigera je dočasne uzavreté pre obnovu

< sekcia Regióny
Spišská Belá 10. marca (TASR) - Múzeum Dr. Michala Greisigera v Spišskej Belej je dočasne zatvorené. Dôvodom je modernizácia expozície. Tento týždeň začali prípravné a neskôr budú nasledovať stavebné práce. Samospráva na webovej stránke informovala, že múzeum bude uzavreté až do ukončenia projektu a o presnom termíne opätovného otvorenia bude včas informovať.
„Tento krok je nevyhnutný z dôvodu bezpečnosti návštevníkov aj pracovníkov a zároveň umožní plynulú a efektívnu realizáciu projektu. Veríme, že výsledkom projektu bude moderný, atraktívny a interaktívny priestor, ktorý ešte viac zvýši kultúrnu hodnotu a návštevnícku príťažlivosť nášho mesta,“ uviedla samospráva.
Na modernizáciu múzea, ktoré sídli v pamiatkovej rezervácii na Hviezdoslavovej ulici, získalo mesto ešte minulý rok dotáciu z Fondu na podporu cestovného ruchu. Cieľom projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu interiérov národnej kultúrnej pamiatky a modernizácia výstavných priestorov múzea pri zachovaní historických, architektonických a remeselných hodnôt objektu. Celkové oprávnené náklady sú viac ako 360.000 eur, pričom výška dotácie je takmer 326.000 eur. Práce by mali ukončiť do októbra tohto roku.
„Výsledok projektu bude verejnoprospešný a bezodplatný pre návštevníkov a výrazne prispeje k rozvoju miestneho kultúrneho turizmu. Projekt sa dotkne iba interiéru budovy,“ uzatvára mesto.
