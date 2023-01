Múzeum holokaustu v Seredi pripravilo výtvarnú súťaž

Sereď 26. januára (TASR) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu pripravilo Múzeum holokaustu v Seredi výstavu najlepších prác celoslovenskej výtvarnej súťaže My, deti dneška o časoch vojny. Organizovalo ju so Združením Ester a veľvyslanectvom štátu Izrael na Slovensku. Informovala o tom Bianka Podhorszká z múzea.



Do súťaže sa zapojilo 121 škôl, ktoré poslali na vyhodnotenie 477 prác detí a mládeže vo veku od šiestich do 19 rokov. Vystavených je 25 víťazných prác.



Hlavným cieľom súťaže bolo zvýšenie povedomia mladej generácie o holokauste, ktorú mala možnosť prezentovať ľubovoľnou technikou. Iniciátorkou projektu bola prezidentka klubu židovských žien Ester Marta Györiová. Vyhlásené boli kategórie pre 1. a 2. stupeň základných škôl, špeciálne školy, základné umelecké školy, stredné školy a stredné umelecké školy.