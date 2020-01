Múzeum holokaustu v Seredi si pripomína obete výstavou

Sereď 27. januára (TASR) – Dokumenty a fotografie zachytávajúce históriu prenasledovania a vraždenia židovského obyvateľstva v Európe vrátane bývalého Sovietskeho zväzu prináša výstava Holokaust: likvidácia, oslobodenie, záchrana, ktorej vernisáž na pondelok pripravilo Múzeum holokaustu v Seredi. K Medzinárodnému dňu obetí holokaustu vznikla, v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave, Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku a Ruským výskumným a vzdelávacím centrom holokaustu.



Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. januára, keď bol v roku 1945 oslobodený najväčší nacistický koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. "Pripomíname si šesť miliónov nevinných obetí. Nezabúdajme, že nehovoríme o čísle, ale ľudských osudoch. Majme na pamäti, ako môže skončiť nenávistná rétorika proti vybranej skupine obyvateľstva. Konajme vždy tak, aby sme v budúcnosti nemuseli do kalendára pridávať ďalšie pamätné dni viažuce sa k tragickým udalostiam," uviedol Korčok.



Výstava dokumentuje, ako doplnil Peter Vanko z Múzea holokaustu, že holokaust "nezačal v plynových komorách, ale na východnom fronte po tom, ako nacistické Nemecko napadlo Sovietsky zväz a dochádzalo k masovým popravám". Zahynulo tam minimálne 2,7 milióna občanov, v drvivej väčšine židovského pôvodu. Len na území dnešnej Ukrajiny to bolo okolo 1,3 milióna obetí. Výstavné banery prinášajú informácie, ako Červená armáda postupne na území Poľska a východného Nemecka oslobodzovala nacistické koncentračné tábory. "Zaoberajú sa aj osobnosťami osloboditeľov, ktorí na operáciách pôsobili, tiež napríklad sovietskych lekárov, ktorí zachraňovali väzňov," dodal Vanko.



Výstava v seredskom Múzeu holokaustu je podľa vyjadrenia riaditeľky Ruského centra vedy a kultúry Inny Kuznetsovej najmä v tomto čase veľmi aktuálna a potrebná. „Nielen preto, že čoraz viac silnejú vo viacerých krajinách neprijateľné extrémistické názory, ale tiež, že spomienka na obete holokaustu musí neustále nás všetkých a najmä mladých ľudí ešte dôraznejšie viesť k odsudzovaniu všetkých foriem rasizmu," uviedla. Výstava potrvá do 12. marca.



Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním židov. Zároveň slúži aj ako pamätník všetkých zavraždeným židom zo Slovenska, pričom len samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16.000 židov. V máji 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.