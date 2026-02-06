< sekcia Regióny
Múzeum Jána Thaina predstavuje tretiu sériu Cenností skríň a povál
Výstava ponúka návštevníkom predmety etnografického a historického charakteru počínajúc hračkami, vianočnými ozdobami a uniformami cez listiny, textílie a predmety dennej potreby.
Autor TASR
Nové Zámky 6. februára (TASR) - Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch pripravilo výstavu Cennosti skríň a povál 3. Verejnosti predstaví výber zbierkových predmetov, ktoré múzeum získalo v rokoch 2019 až 2025. Výstava, ktorá je pokračovaním podobných výstav z rokov 2010 a 2016, potrvá do 21. marca, informovalo múzeum.
Výstava ponúka návštevníkom predmety etnografického a historického charakteru počínajúc hračkami, vianočnými ozdobami a uniformami cez listiny, textílie a predmety dennej potreby. Nechýbajú ani jedinečné artefakty, ako sú pôvodné architektonické plány novozámockého gymnázia, fotografie odstrelu mlyna alebo noviny Érsekújvári Lapok z roku 1890.
V poslednej, archeologickej časti môžu návštevníci vidieť prírastky získané prevodom z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, pochádzajúce z celkovo piatich lokalít z okolia Nových Zámkov. Reprezentujú viaceré archeologické kultúry a sú datované do obdobia v rozmedzí od strednej bronzovej doby po staršiu železnú dobu.
Výstava ponúka návštevníkom predmety etnografického a historického charakteru počínajúc hračkami, vianočnými ozdobami a uniformami cez listiny, textílie a predmety dennej potreby. Nechýbajú ani jedinečné artefakty, ako sú pôvodné architektonické plány novozámockého gymnázia, fotografie odstrelu mlyna alebo noviny Érsekújvári Lapok z roku 1890.
V poslednej, archeologickej časti môžu návštevníci vidieť prírastky získané prevodom z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, pochádzajúce z celkovo piatich lokalít z okolia Nových Zámkov. Reprezentujú viaceré archeologické kultúry a sú datované do obdobia v rozmedzí od strednej bronzovej doby po staršiu železnú dobu.