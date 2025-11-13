< sekcia Regióny
Múzeum Janka Kráľa oslavuje 70. výročie svojho založenia
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 13. novembra (TASR) - Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši oslavuje v tomto roku 70. výročie svojho založenia. Počas stredajšieho (12. 11.) slávnostného podujatia si pripomenulo svoje významné míľniky. Súčasťou programu bolo aj uvedenie nového výberového katalógu múzea a taktiež slávnostné predstavenie najnovšej knihy bývalej riaditeľky múzea Daniely Hroncovej - Vrabce v lastovičom hniezde. Informovalo o tom múzeum a samospráva na sociálnej sieti.
„Za posledné roky sa Múzeum Janka Kráľa stalo príkladom modernej muzeálnej práce - prinieslo tri nové jedinečné expozície Poštového holubárstva, Kováčstva a Príbeh vody. Za všetkým stojí odbornosť, kreativita, úsilie a srdce ľudí, ktorí v múzeu pracujú,“ podotkol liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč, ktorý počas slávnosti odovzdal pamätnú plaketu mesta riaditeľke múzea Kataríne Verešovej.
Múzeum Janka Kráľa má 40.000 zbierkových predmetov, osem expozícií a ročne ho navštívi približne 7000 návštevníkov. Najnavštevovanejšou expozíciou bola Jánošíkova mučiareň, ktorú však tento rok predbehla nová expozícia Príbeh vody, ktorá vznikla pri príležitosti 50. výročia spustenia vodného diela Liptovská Mara.
„Medzi prvé zbierkové predmety múzea patril nábytok básnika Janka Kráľa, ktorý do Liptovského Mikuláša cestoval až z Rumunska,“ dodali z radnice. Liptovský Mikuláš patrí približne k 30 slovenským samosprávam, ktoré majú svoje obecné alebo mestské múzeum.
