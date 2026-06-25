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Múzeum kultúry Čechov čaká rekonštrukcia, hotová má byť do marca 2027
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku je najmladšou stálou expozíciou SNM v Martine.
Autor TASR
Martin 25. júna (TASR) - Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré je súčasťou skupiny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine, čaká rekonštrukcia za 745.000 eur. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii informovala koordinátorka projektov SNM Zdenka Sninčáková, podľa zmluvy by mala byť rekonštrukcia hotová do konca marca budúceho roka.
„Projekt bude financovaný z Programu Slovensko, národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Z pohľadu SNM je tento projekt dôležitý nielen ako stavebná obnova národnej kultúrnej pamiatky, ale aj ako investícia do dlhodobej udržateľnosti múzejnej prevádzky ako takej,“ uviedla Sninčáková.
Symbolický kľúč od budovy odovzdala zástupcovi dodávateľskej spoločnosti BM-MONT z Čadce ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). „Tento projekt prinesie odstránenie havarijného stavu strechy a pivničných priestorov, komplexnú obnovu budovy vrátane fasády a okien, pričom súčasťou bude aj vytvorenie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov,“ priblížila Šimkovičová.
Doplnila, že projekt počíta aj s revitalizáciou záhrady a rekonštrukciou vstupnej brány a oplotenia a mimoriadny dôraz je kladený na bezbariérovosť. „Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má v rámci SNM osobitné postavenie. Pripomína spoločné dejiny, kultúrne väzby a dlhoročné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi,“ poznamenala Šimkovičová.
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku je najmladšou stálou expozíciou SNM v Martine, ktorá približuje osobité životné prostredie a dielo manželov Anny a Jiřího Horákovcov, významných osobností dokumentujúcich tradície vzťahu Čechov a Slovákov.
„Projekt bude financovaný z Programu Slovensko, národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Z pohľadu SNM je tento projekt dôležitý nielen ako stavebná obnova národnej kultúrnej pamiatky, ale aj ako investícia do dlhodobej udržateľnosti múzejnej prevádzky ako takej,“ uviedla Sninčáková.
Symbolický kľúč od budovy odovzdala zástupcovi dodávateľskej spoločnosti BM-MONT z Čadce ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). „Tento projekt prinesie odstránenie havarijného stavu strechy a pivničných priestorov, komplexnú obnovu budovy vrátane fasády a okien, pričom súčasťou bude aj vytvorenie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov,“ priblížila Šimkovičová.
Doplnila, že projekt počíta aj s revitalizáciou záhrady a rekonštrukciou vstupnej brány a oplotenia a mimoriadny dôraz je kladený na bezbariérovosť. „Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má v rámci SNM osobitné postavenie. Pripomína spoločné dejiny, kultúrne väzby a dlhoročné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi,“ poznamenala Šimkovičová.
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku je najmladšou stálou expozíciou SNM v Martine, ktorá približuje osobité životné prostredie a dielo manželov Anny a Jiřího Horákovcov, významných osobností dokumentujúcich tradície vzťahu Čechov a Slovákov.