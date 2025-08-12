Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Múzeum kysuckej dediny pripravilo Hviezdnu noc v skanzene

Na archívnej snímke návštevníci v Múzeu kysuckej dediny. Foto: TASR Erika Ďurčová

Zaujímavosťou budú podsvietené päťmetrové modely vesmírnych telies, ktoré budú umiestnené v areáli skanzenu.

Autor TASR
Nová Bystrica 12. augusta (TASR) - Večer plný astronomických objavov a aktivít pod nočnou oblohou sľubujú návštevníkom Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke organizátori utorkového podujatia Hviezdna noc v skanzene. TASR o tom informovala vedúca správy múzea Miroslava Jančulová.

Múzeum v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline v rámci podujatia pripravilo pozorovanie nočnej oblohy, jazdy vlakom aj nočnú prehliadku múzea. „Na nočnú prehliadku sa záujemcovia môžu vydať s vlastným lampášom alebo baterkou, čo dodá prehliadke tajomný nádych. Tento rok bude zážitok ešte výnimočnejší, keďže interiér objektov v skanzene bude špeciálne upravený pre natáčanie národopisného filmu na motívy Mila Urbana, čo dodá priestorom jedinečnú atmosféru,“ uviedla Jančulová.

Zaujímavosťou budú podsvietené päťmetrové modely vesmírnych telies, ktoré budú umiestnené v areáli skanzenu. Naplánovaná je aj odborná prednáška o Perzeidách a zaujímavostiach tohto vesmírneho fenoménu. „Hlavným lákadlom večera bude pozorovanie meteorického roja Perzeíd, ktoré budú môcť návštevníci sledovať pri Kaplnke Panny Márie Ružencovej od 20.00 h až do polnoci,“ doplnila vedúca správy múzea.
