Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke bude patriť fašiangom

Nová Bystrica 19. februára (TASR) - Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke bude v nedeľu patriť fašiangovým zvykom. Na návštevníkov skanzenu čakajú okrem sprievodu v maskách i zabíjačkové špeciality či vystúpenie folkloristov. Informovala o tom hovorkyňa múzea Miroslava Jančulová.



"Fašiangové obdobie vrcholí tradičným fašiangovým sprievodom zvieracích masiek i masiek parodujúcich ľudí na rôznych stupňoch spoločenského rebríčka, štedrou hostinou a symbolickým pochovávaním basy," spomenul entograf Kysuckého múzea Pavol Markech.



Maškary so sebou podľa neho nosili ražeň alebo palicu, na ktorú im v navštívených domoch ako odmenu napichovali klobásy, slaninu a iné pochutiny. "Je to akýsi svet naopak, keď si maškary v sprievodoch dovoľujú rôzne kúsky vyvolávajúce všeobecnú zábavu a humor aj tam, kde by to inak nebolo tolerované. Bolo dokonca dovolené porušovať zaužívané spoločenské pravidlá. Nakoniec o charaktere týchto vrcholiacich dní fašiangov spojených s uvoľnenou zábavou, vypovedá aj to, že im ľudia príznačne hovorili napríklad 'šaľene' dni či 'ostatky'," priblížil.



Pre návštevníkov múzeum pripravilo rôzny program. Zamestnanci Krčmy z Korne budú pripravovať tradičnú zabíjačkovú kapustnicu, voňavé jaternice, tlačenku, v ponuke nebudú chýbať ani oškvarky či výpečky, zo sladkého jedla šišky, koláče, varené víno a medovina.



Súčasťou podujatia budú i remeselníci, fašiangový sprievod masiek a vystúpenie v podaní Folklórnej skupiny Kýčera z Ochodnice. Múzeum kysuckej dediny otvorené do 16.00 h a všetci návštevníci, ktorí prídu v maskách a zapoja sa do sprievodu, budú mať vstup zadarmo.