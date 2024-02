Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke predstaví tradičné fašiangy

Nová Bystrica 4. februára (TASR) - Zvyky či masky, ktoré sa spájajú s fašiangovým obdobím, uvidia v nedeľu popoludní návštevníci v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Súčasťou podujatia bude i ochutnávka tradičných jedál či pochovávanie basy, pestrosť ornamentálnej výzdoby na Kysuciach zase predstaví výstava Ornament. Informovala o tom vedúca správy múzea Miroslava Jančulová.



"Nezabudli sme ani na pochovávanie basy a folklórne vystúpenie v podaní folklórneho súboru Bystrica z Novej Bystrice. Vo fašiangovom sprievode masiek sa objavia rozmanité postavy od zvierat až po bežné povolania," uviedla Jančulová.



Tradičné masky si môžu pozrieť návštevníci počas podujatia v jednotlivých objektoch skanzenu. "Masky sme zhotovili z tradičných materiálov presne tak, ako vznikali na dedinách pod rukami našich predkov. V jednej z masiek sa budú môcť návštevníci aj odfotografovať," priblížila vedúca správy múzea.



Pestrosť ornamentálnej výzdoby na Kysuciach predstaví návštevníkom s využitím zbierkového a dokumentačného fondu Kysuckého múzea výstava Ornament. "Dopĺňajú ju informačné bannery so sprievodným textom a fotografiami. Pre detských návštevníkov sme pripravili aj interaktívne tabule, na ktorých si budú môcť nakresliť alebo vytvoriť z magnetov ľubovoľný ornament," doplnila Jančulová.



Múzeum podľa nej nezabudlo ani na milovníkov Historickej lesnej úvraťovej železnice, pretože počas podujatia bude zo stanice Skanzen premávať vláčik s krytým vozňom.



Návštevníci, ktorí do múzea prídu v maskách a zapoja sa do sprievodu, budú mať vstup zadarmo.